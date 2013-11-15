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'Sorular müfredattan gelirse dershaneye ihtiyaç ortadan kalkar'

ÖSYM Başkanı Ali Demir, üniversiteye giriş sınavlarında açık uçlu soru uygulamasına 3-5 yıldan önce başlanamayacağını da söyledi

15 Kasım 2013 21:37

 

ÖSYM Başkanı Ali Demir, sınav soruları müfredatın içinden geldiği sürece dershaneye olan ihtiyacın ortadan kalkacağını söyledi. Demir, “Geçmiş yıllarda yaptığımız anketlerde okul başarısında dershanelerin de etkili olduğunu görüyorduk. MEB ile 2010 yılında müfredat uyumu için ortak görüşmelere başladık. Müfredat uyumu dershane ihtiyacını alt plana atabilir. Şu an sorun olarak görülen durum böyle çözülebilir” dedi. Demir ayrıca, açık uçlu sınavların 3-5 yıldan önce yapılamayacağını da söyledi.
 

'Açık uçlu sınav 3-5 yıldan önce olmaz'

 
Ortaöğretimden Yükseköğretime Sorunlar ve Çözüm Önerileri konulu bir panele katılan ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ali Demir, panel öncesi açık uçlu sorularla ilgili  konuştu. İstanbul Sabaatin Zaim Üniversitesi’nde etkinlik öncesi şunları söyledi:
" Açık uçlu sınavların denemesini yaptık. Ancak bu dönem veya önümüzdeki yıl açık uçlu sınavların öğrencilere yöneltilmesi, uygulanması mümkün değil. Tarih olarak 3 -5 yıldan önce olmaz. Süreç henüz bitmedi. Çalışmalar bitince bunu kamuoyu ile paylaşacağız.”
 
Hürriyet'ten Gülseven Özkan'ın haberinin tamamını okumak için tıklayın.

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