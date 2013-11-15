Bakan Avcı'dan 'dershane' açıklaması

Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı, NTV'ye yaptığı açıklamada dershanelerin 2014 yılında kapanarak özel okula dönüşeceğini söyledi. Avcı'nın açıklamasına göre, özel okul kriterlerini karşılamayan dershanelere de 2 yıl süre verilecek.

'Dershaneler 2016 yılı itibariyle özel okula dönüşecek'

Açıklama Milli Eğitim Bakanı Nabi Avcı'dan geldi. Konuyla ilgili NTV'ye konuşan Avcı, dershanelere 2014 yılı itibariyle dersanelerin kapanacağını söyledi. Avcı, "Özel okul kriterlerini karşılayanlar özel okula dönüşecek, karşılamayanların hazırlanması için de 2 yıl süre verilecek, bu süre zarfında açık lise statüsünde eğitim verebilecekler" dedi.

Dershanelerde görevli öğretmenlerin de mağdur olmayacağını, sayısı artan özel okullarda çok daha fazla öğretmenin istihdam şansı bulacağını vurgulayan Bakan Avcı, okuldaki takviye kursların yeniden uygulamaya konacağını da söyledi. Avcı, basında yer alan iddiaların aksine 'dil, KPSS veya sürücü kursları ile ilgili herhangi bir düzenleme yapılmayacağını da sözlerine ekledi.