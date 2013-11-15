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Bozdağ: Dershaneler, çalışmalar tamamlandıktan sonra tartışılsın

Dershane düzenlemesinin bir dönüşüm projesi olduğunu belirten Bekir Bozdağ, bunların özel okula dönüştürüleceğini söyledi

15 Kasım 2013 13:47

Yeni düzenlemelerle dershanelerin özel okula dönüştürüleceğini belirten Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, gelen eleştirilerin henüz erken olduğunu savundu. Bozdağ, "çalışmalar tamamlandıktan sonra tartışılsa daha iyi olur" dedi.

Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, dershaneler konusunda açıklama yaptı. Dershane sisteminde değişikliğin üç yıldır gündemde olduğunu vurgulayan Bozdağ, yapılan çalışmanın amacının, dershanelerin dönüşmesinin önünü açmak olduğunu öne sürdü.

Bir dönüşüm projesi gerçekleştirdiklerini belirten Başbakan Yardımcısı, “özel okula dönüşünce bunların desteklenmesini, öğretmenlerle ilgili tedbirler alınmasını da barındıran bir adım atıyoruz. Buna bir dönüşüm projesi dersek daha doğru olur. Bütün öğrencilerin dershanelere gittiğini söylemek doğru değil. Giden öğrenciler var, gidemeyenler var. Bir kısım öğrenci dershanelerden destek alıyor" diye konuştu.

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