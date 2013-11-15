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Başbakan Erdoğan, dershane düzenlemesi sorusunu cevapsız bıraktı

Başbakan Erdoğan, yerel seçimlerde Gölbaşı adayının kim olacağı soruyla ilgili 'Çalışmalarımız devam ediyor' dedi

15 Kasım 2013 20:44

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Zaman gazetesinin “Eğitimde darbe planı” haberiyle gündeme gelen dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenlemeyle ilgili olarak yöneltilen bir soruyu cevapsız bıraktı.

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, AKP Gölbaşı ilçe teşkilatını ziyaret etti. Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen vatandaşlara kısa bir konuşma yaptıktan sonra gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'a, Gülen cemaatinin yayın organı Zaman gazetesinin “Eğitimde darbe planı” haberleriyle gündeme gelen ve Fethullah Gülen’in sert açıklamalarının ardından kamuoyunda tartışılan dershanelerin kapatılmasına yönelik düzenleme hatırlatıldı. "Dershanelerle ilgili bir tartışma var. Açıklamalar geliyor." diye sorulan Erdoğan, "Şimdi isterseniz önce şu Gazi'deki şeyimizi bir halledelim" cevabını vermekle yetindi. 

 

Aday çalışmalarımız devam ediyor

 

Erdoğan'a son olarak da Gölbaşılı yerel bir gazeteci Gölbaşı adayının belli olup olmadığını sordu. Erdoğan da "Şu anda çalışmalar yapılıyor henüz belli değil." diye cevap verdi. Erdoğan'ın ziyaret ettiği AKP İlçe teşkilatının yanında ise bir dershanenin olması dikkat çekti.

 

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