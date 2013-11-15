Gül: Öncelikle dershanelerin sebepleri yok edilmeli

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, dershanelerin kapatılmasına ilişkin olarak, "öncelikle dershanelerin sebepleri yok edilmeli" dedi. "Uzun vadeli bir program var. Özel kurumlar varken, bunlara paralel böyle kurumların olması aslında hoş değil" şeklinde konuşan Gül, "Bunlar nihayette arz-talep meselesi. Bunu, eminim ki, eğitimciler de dahil herkes konuşacaktır. Doğası gereği herkes bir tarafa çekerek yorum yapıyor, bildiğim kadarıyla" ifadesini kullandı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, eşi Hayrünnisa Gül ile Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım'la birlikte Erzincan'a geldi. Havalimanından Erzincan Valiliği'ne geçen Cumhurbaşkanı Gül, gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

Abdullah Gül, dershanelerin kaldırılması konusunda, "Bildiğim kadarıyla kesinleşmiş değil, henüz çalışma aşamasında. Dolayısıyla bakanlık bir çalışma yapacaktır, Meclis'te komisyonda görüşler hep alınacaktır" diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Irak Bölgesel Kürt Yönetimi Başkanı Mesud Barzani'nin Diyarbakır'a gelişiyle ilgili olarak da, "Ne kadar komşularımızla pozitif ajandada olursak, ne kadar komşularımızla dostluk, işbirliği ve dayanışma içinde olursak, o kadar birbirimize çok faydamız olur" dedi.

Cumhurbaşkanı Gül, öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili bir soruyu yanıtlarken de, "Bunlardan ortaya çıkan eğer çeşitli rahatsızlıklar söz konusu olursa, problemler, adli meseleler olursa, tabii ki gereği yapılır ama Türkiye bir hukuk ülkesidir. Hepsi hukukun üstünlüğü çerçevesi ve ihtiyaçlar çerçevesinde olacak konulardır. Siyasetin doğası gereği herkes bir tarafa çekerek yorum yapıyor gördüğüm kadarıyla" diye konuştu.

Çiçek: Dershaneler ihtiyaçtan ortaya çıktı

TBMM Başkanı Cemil Çiçek de dün dershanelerle ilgili konuşmuş ve dershanelerin ihtiyaçtan ortaya çıktığını belirterek, “Bu ihtiyaç ortadan kalkmadıysa sıkıntı çıkar. Buna iyice bir bakmak lazım.” ifadesini kullanmıştı. Çiçek, Türkiye’de eğitim sisteminde yapılan değişiklikler sonucunda kalite sıkıntısının meydana geldiğini ifade etmiş ve dershanelerin kapatılabilmesi için, eğitim sisteminin, böyle bir ihtiyaç kalmayacak şekilde iyileşmesi gerektiğini vurgulamıştı.

Türkiye’de eğitim meselesini tam yerli yerine oturtamadıklarına, 80-90 yıllık süre içerisinde eğitimde çok defa model değişikliği olduğuna dikkat çeken Meclis Başkanı Çiçek, “Dershaneler neden ortaya çıktı, demek ki bir ihtiyaçtan doğdu. Durup dururken hiçbir konu kendiliğinden olmaz. İşte merkezi sistem getirdiniz. Sınava girilecek, bütün öğretmenleri olan bir okulda yetiştirilen öğrenciyle, senesinin yarısı boş geçen, bütün dersleri alamamış bir öğrenci aynı sorularla sınava girince, birisi kazanıyor diğeri kazanamıyor. Eğitim sisteminde taşlar yerli yerine oturtulamadığı için bu ve benzeri müesseseler çıktı. Bu gerekçe ortadan kalktıysa bu türlü düzenlemeler bir şey ifade eder, kalkmadıysa ya da alternatifi konulamadıysa o zaman başkaca sorunlar çıkar. Buna iyice bir bakmak lazım” açıklamasını yapmıştı.

