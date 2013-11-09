Suat Kılıç: Kimse öğrenci evlerine baskın yapmamızı beklemesin

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ilgili söz ve cümlelerin kasıtlı olarak çarpıtıldığını iddia eden Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç, "Kimse ev baskını filan gibi bir takım hayallere kapılmasın. Türkiye bir hukuk devletidir" dedi.

Bakan Suat Kılıç, bakanlığına bağlı yatırımları incelemek ve bir dizi ziyarette bulunmak için Isparta'ya gitti. İlk olarak Isparta Valiliği'ni ziyaret eden Bakan Kılıç, Hükümet Meydanı'nda törenle karşılandı. Yaklaşık 500 kişiyle tek tek tokalaşan Bakan Kılıç, ardından polis mangasını selamlayıp Valilik Şeref Defteri'ni imzaladı. Gazetecilere ziyaret programı hakkında kısaca bilgi veren Bakan Kılıç, güller diyarında merkez ve ilçelerle birlikte 100 milyon liralık yatırım yapacaklarını söyledi.

'Başbakanımızın sözleri çarpıtılmak isteniyor'

Doğan Haber Ajansı’ndan Mehmet Erçakır ve Ali Çevikbaş’ın haberine göre Bakan Kılıç, gazetecilerin Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın öğrenci evleriyle ilgili açıklamalarını sorması üzerine, "Başbakan'ın söz ve cümleleri kasıtlı olarak çarpıtılıyor" dedi. Başbakan Erdoğan'ın hassasiyetini, onun kaygılandığı noktadan anlamak ve paylaşmak gerektiğini kaydeden Bakan Kılıç, şöyle konuştu: "Ben Sayın Başbakanımıza teşekkür ediyorum. Aileleri, anne- babaları, gurbette üniversite eğitimine devam eden çocuklarıyla ilgili düşünmeye davet etmiş oldu aslında. Ama Sayın Başbakanımızın sözlerini ve cümlelerini onun kullandığı mecranın dışına taşıyanları da doğrusu anlamakta zorlanıyorum. Sayın Başbakanımızın kastettiği anlam başka. Bu konu üzerinden siyasi rant oluşturmak isteyenlerin yol açtığı polemikler bambaşka bir noktada."

'Tartışmalar başka yöne çekiliyor'

Gençler üzerinden yürütülen tartışmaların zina, fuhuş ya da cinsellik ekseninde yürütülmesinin son derece yanlış olduğunu vurgulayan Bakan Kılıç, şöyle devam etti: "Bu gençler Cumhuriyetimizin geleceği, Türkiye'nin aydınlık yarınlarının güvencesi. Gençlerin sağlıklı koşullarda barınması, gençlerin doğru yerlerde kalması, geleceğe en sağlıklı koşullarda hazırlanması elbette ki Türkiye Cumhuriyeti hükümetinin görevidir. Sayın Başbakan sorumlu bir devlet adamı olarak kaygılarını seslendirme hakkına sonuna kadar sahiptir. Ama Sayın Başbakanımızın söz ve cümlelerini bulunduğu noktadan alıp tamamen farklı bir noktaya taşımaya, gençleri ve ailelerini incitecek bir tartışmaya zemin oluşturmaya hiç kimsenin hakkı yoktur."

Hedef 450 bin yatak

Devlet yurtlarında kalmak isteyen gençler için en sağlıklı barınma koşullarını oluşturma mücadelesini verdiklerini vurgulayan Bakan Kılıç, "Yurt yatak kapasitesini 165 binde devraldık. Bugün 310 bine çıkmış durumda. Önümüzdeki yıl hedefimiz 450 bin yatak kapasitesine ulaşmaktır. 450 bin yatak kapasitesine ulaşıldığında zaten devlet yurtlarına yapılan barınma başvurularının tamamını karşılar hale gelmiş olacağız. Onun için bu tartışma tamamıyla geride kalmış olacak" dedi.

'Kimse ev baskını beklemesin'

Öğrenci yurdu gibi faaliyet gösteren apart ve pansiyonların olduğunu hatırlatan Bakan Kılıç, şöyle devam etti: "İşyeri açma belgeleri yok, işyeri çalıştırma ruhsatı yok, vergi levhaları yok, her hangi bir hukuka, resmiyete tabii değiller. Denetimleri yapılamıyor. Dolayısıyla yayınlanacak bir genelgeyle bunların sistemin içine çekilmesi yönünde çalışmalar yürütülecek. Milli Eğitim Bakanlığı'nın denetiminde olan özel yüksek öğrenim yurtlarının denetim ve kontrolü, Kredi ve Yurtlar Kurumu'na devredilecek. Başbakanımızın açıklamalarını inadına çarpıtmaya çalışanlar var. Kimse ev baskını filan gibi bir takım hayallere kapılmasın. Türkiye bir hukuk devletidir. Neyin hangi zeminde ne ölçüde yapılacağı kanunlarla ve anayasayla bellidir."