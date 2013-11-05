Erdoğan 'kız-erkek evleri denetimi' konusunda Bülent Arınç'ı yalanladı!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Zaman gazetesinde kendisine atfen verilen “Kız ve erkek öğrenciler aynı evde kalıyor, denetleyeceğiz” sözlerindeki mesajı doğrularken Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ı yalanladı.

Erdoğan, AKP’nin grup toplantısındaki konuşmasında “Konuştuğumu inkar etme anlayışına sahip değilim” dedi ve “Kız ve erkeklerin yurtlarda birlikte kalmasına müsaade etmeyeceklerini” söyledi. Konuşmasının devamında “Kız ve erkeklerin birlikte kaldığı evlere dair istihbari bilgiler geldiğini ve valiliklerin müdahale ettiğini” belirten Erdoğan, “Buralarda nelerin olduğu belli değil. Karmakarışık her şey olabiliyor. Sonra anneler babalar feryat ediyor. (…) Bu ülkede annelerin, babaların kahir ekseriyetinin bu işlere asla müsaade etmeyeceğini bilen insanım. Nerede nasıl seslerin yükseldiğini bilen insanım. Bu işte biz kararlı adım atmaya mecburuz” ifadesini kullandı. Bülent Arınç ise ilgili haber için dün yaptığı açıklamada “Düpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinikle söz konusu değil” demişti.

Dün Zaman gazetesinde Ahmet Dönmez imzasıyla yayımlanan haberde, Erdoğan’ın Kızılcıhamam kampının basına kapalı bölümünde “Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor" diyen Erdoğan, "Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey’e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak" dediği iddia edildi.

Yalçın Akdoğan: Denetim evlere değil, izinsiz apartlara

Habere ilişkin ilk üst düzey açıklama Başbakan’ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan’dan geldi. Akdoğan, Twitter’da “Denetimin öğreci evlerine değil, bazı öğrencilerin de kaldığı izinsiz apartlara dair olduğunu” belirtti ve Akdoğan şunları söyledi:

"Ev, Otel, yurt, pansiyon statüsünde olmayan, herhangi bir mevzuata ve kontrole de tabi olmayan bazı yerler öğrenci barındırmaktadır. Kayıtdışı ve denetim dışı ticaret yapan apart türü bu yerler öğrenciler açısından da bir kısım sorunlar üretmektedir. Mesele budur. Öğrenci evlerinin hukuki durumu ve statüsü bellidir. Bahsi geçen apartlar kayıtdışı olduğundan illegal örgütlerce istismar edilebilmektedir. CHP'lilerin ahlak polisliği tezviratı gerçekdışıdır. Öğrenci evlerine yönelik hedef saptırmalar da çok yanlıştır. Konu izinsiz apartlardır.”

Arınç: Düpedüz asparagas bir haber

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç da, dün, Başbakanlık Merkez Bina'da düzenlenen Bakanlar Kurulu Toplantısı'nın ardından habere konu olan toplantının 4.5 saat sürdüğünü ve ses kayıt cihazı bulundurulmadığına dikkat çektikten sonra “Bunlara bilgi bile demek doğru değil. Bunlar duyum olabilir. Bunların gerçek konuşulan sözlerle kesinlikle bir ilgisi yoktur" ifadesini kullandı. Konuşmasının devamında “İnşa edilen yurtların 3 milyona yakın öğrenci sayısının bulunduğu üniversitelerimizde kafi gelmediklerini” belirten Arınç, “Sayın Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanı’mıza bu yurtların süratle sayısının artırılması ve yurtlarda olası yaşanabilecek olumsuzlaklara karşı Bakanlığın mutlaka görevini en iyi şekilde yapması ortaya çıktı. Yaşanabilecek olumsuzluklar nedir, bir yurtta yapılması gerekli olmayan, en azından bazı yasak eylemler olarak gösterilen, belki de yasa dışı bazı suç haline gelebilecek, disiplinsiz sayılabilecek olayların yaşanmasıdır" dedi.

Ancak “özel evlerde kalan öğrencilerin şu veya bu şekilde denetlenecekleri veya baskınlar yapılacağı” şeklindeki haberlerin gerçeği hiçbir şekilde yansıtmadığını vurgulayan Arınç, şunları belirtti: "Düpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinikle söz konusu değil ama unutmayın, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olan tüm yurtların özel ticari amaçlarla kişiler tarafından açılmış olan yurtların da denetlenmesi, hem Milli Eğitim Bakanlığı’nın, hem de Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın görevleri içindedir. Yoksa özel kiralanmış evlerde kimler kalıyor, kimlerle birlikte kalıyor, ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar bunlar bizim ilgi alanımız içerisinde değil. Bunu kesinlikle reddediyorum bu tip haberleri ve maksatlı buluyorum."

Erdoğan: Adım atmaya mecburuz

Erdoğan ise AKP kurmaylarının yaptığı açıklamalarının aksine AKP’nin grup toplantısında konuşurken konuya dair şunları söyledi:

Biz kızların erkeklerin devletin yurtlarında karışık kalmasına müsaade etmedik etmiyoruz. Bazı gazeteler şöyle yazmış. Ne yazarlarsa yazsınlar. Dünyada eğitim öğretim psikolojisinin içinde bile açıklaması yapılamaz. Biz buna da müdahil olduk, yurtlarımızda kızlarımızın erkek öğrencilerle ayrıştırma çabasına devam ediyoruz. Yüzde 70 oranında hallettik. Bazı yerlerde yurtlar noktasında ihtiyacına cevap veremediğimiz için evlerde kalma noktasında sıkıntı yaşanıyor. Buralarda güvenlik güçlerimize gelen istihbarı bilgiler var. Valiliklerimiz bu durumlara müdahale ediyorlar. Bundan niye rahatsız oluyor? Bazı köşe yazarları inadına bu tür şeyleri yazıp çizecekler diye biz bu ihbarları bir kenara atamayız.

'Anneler babalar feryad ediyor'

Bunlar aynı apartmanın içinde daire komşuları ihbarı yapıyor. Buralarda nelerin olduğu belli değil. Karma karışık her şey olabiliyor. Anneler babalar feryad ediyor. Bu adımlar atılacaktır. Bunlara da kusura bakmasınlar muhafazakar demokrat olarak müdahil olmak zorundayız. Bu yaşam tarzına müdahale değildir. Yorumlayanlar varsa aynen devam etsinler. Ama biz böyle bir sorumluluğun manen altına giremeyiz. Bu ülkede annelerin babaların kahir ekseriyetini bu işlere asla müsaade etmeyeceğini bilen insanın. Damdan düşen bir insanım. Nerede nasıl seslerin yükseldiğini bilen insanım. Bu işte biz kararlı adım atmaya mecburuz.