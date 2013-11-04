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Yalçın Akdoğan: Denetimin konusu evler değil, izinsiz apartlar; örgütlerin istismarı var

Yalçın Akdoğan, Başbakan'ın söylediği iddia edilen 'kız ve erkekler aynı evde kalıyor; denetleyeceğiz' sözlerine açıklık getirdi; 'Denetlemenin konusu izinsiz apartlar' dedi

04 Kasım 2013 20:32

Zaman gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın "Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey’e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak" dediğini ileri sürdükten sonra haber ismi paylaşılmayan Başbakanlık kaynakları tarafından yalanladı. "Denetim evlere değil, yurtlara yapılacak" denilirken konuyla ilgili ilk üst düzey açıklama Başbakan'ın Siyasi Başdanışmanı ve AKP Ankara Milletvekili Yalçın Akdoğan'dan geldi. Akdoğan, "Denetleme ihtiyacının öğrencilerin de kullandığı izinsiz apartlar için doğduğunu" belirtti. Twitter hesabından açıklama yapan Akdoğan, "Öğrenci evlerinin hukuki durumu ve statüsü bellidir. Bahsi geçen apartlar kayıtdışı olduğundan illegal örgütlerce istismar edilebilmektedir" dedi. 

Yalçın Akdoğan'ın konuyla ilgili tweetleri şu şekilde:

 

Ev, Otel, yurt, pansiyon statüsünde olmayan, herhangi bir mevzuata ve kontrole de tabi olmayan bazı yerler öğrenci barındırmaktadır.+++

— Yalçın Akdoğan (@Y_Akdogan) November 4, 2013

Kayıtdışı ve denetim dışı ticaret yapan apart türü bu yerler öğrenciler açısından da bir kısım sorunlar üretmektedir. Mesele budur

— Yalçın Akdoğan (@Y_Akdogan) November 4, 2013

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