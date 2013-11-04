Zaman'dan Erdoğan kulisi: Kız ve erkek öğrenci aynı evde olmaz, bir şekilde denetleyeceğiz

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Kızılcıhamam kampının basına kapalı bölümünde yurt eksikliği nedeniyle kız ve erkek üniversite öğrencilerinin aynı evde kalmasına tepki gösterdi. "Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor" diyen Erdoğan, "Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey’e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak" dedi. Zaman gazetesindeki kulis haberinde, Kızılcahamam'da basına kapalı olarak yapılan toplantıda konuşan Erdoğan'ın, "denetim talimatı" ile evleri mi, yoksa yurtları mı kasttettiği net olarak anlaşılamadı.

Gün içinde Başbakanlık kaynakları Hürriyet'e, "Erdoğan'ın evlere denetimle ilgili bir konudan bahsetmediğini, Vali'ye talimatın yurt sorununun çözümüne ilişkin olduğunu" söyledi. Toplantıda bulunan AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi de Denizli’deki görüşmede kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmaları konusunun gündeme gelmediğini savundu ve “Kamptaki görüşmede de vardım, konu Denizli olunca çok da dikkatli dinledim, orada da böyle bir konu gündeme gelmedi” dedi.

Zaman gazetesinden Ahmet Dönmez'in haberine göre, Erdoğan, aynı toplantıda, yeniden Fenerbahçe Başkanı seçilen Aziz Yıldırım'ın ‘Fenerbank’ projesinin gerçekçi olmadığını dile getirerek, “Kulüplerin şirketleşmesine sıcak bakmıyorum. Beş yüz milyon dolar borcun var, banka kuracaksın. Bunun için izin verecek kurumlar belli" ifadelerini kullandı. Erdoğan konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Ayrıca sanki Çevre Bakanı elindeymiş, her izin elindeymiş gibi söz veriyor. ‘Şuraya şunu yapacağım, AVM yapacağım’ demek doğru değil.” şeklinde konuştu. Futbolcuların aldığı rakamlara da tepki gösteren Erdoğan, “Rakamlar çok uçuk. Basına yansıyan paralar var ama kayıtlarda bu yok. Bu terazi bu kadar sıkleti çekmez.”

Bahis oyunları özelleştirilecek

Edinilen bilgiye göre basına kapalı bölümde milletvekillerinin sorularını cevaplayan Erdoğan, devletin bahis oyunlarından çekileceğini belirterek, “Devlet eliyle bahis oynanması dönemi bitiyor.” dedi. Spor Toto teşkilatı, Milli Piyango ve bütün bahis oyunlarının özelleştirileceğini bildirdi. Yatırımcılara çağrıda bulunacaklarını ve ihaleye çıkacaklarını söyledi.

'Hacıbektaş'a desteğimizi çekiyoruz'

Başbakan’ın değindiği bir diğer konu, Hacıbektaş törenleriydi. Anma etkinliğinin son olarak Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ’ın yumruklanması ile gündeme gelmesine kızan Erdoğan, “ Hükümet olarak bundan böyle Hacıbektaş etkinliklerine katılmıyor, desteğimizi çekiyoruz.” çıkışını yaptı. Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın orada yine etkinlik yapmaya devam edeceğini ama kendilerinin katılmayacaklarını aktardı. Nevşehir Üniversitesi’nin adını ‘Hacı Bektaş’ olarak değiştirdiklerini hatırlatan Erdoğan, “Daha farklı konularda çalışmamızı yapıyoruz. Hacı Bektaşi gibi yaşayan aslında biziz, onlar pek öyle yaşamıyor” göndermesinde bulundu.