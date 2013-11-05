Arınç'tan 'öğrenci evleri' açıklaması: Düpedüz asparagas bir haber

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrasında öğrenci evleri tartışmasıyla ilgili soruları cevapladı. Arınç, Kızılcahamam Kampı'nda konuşulanların, gazetelerde yazılanlarla ilgisi olmadığını söyledi.

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç, Bakanlar Kurulu sonrası basın toplantısı düzenledi. Basın toplantısında gazetecilerin öğrenci evleriyle ilgili sorularını cevaplandıran Arınç, "Gazetelere yansıdığı şekilde özel evlerde kalan öğrencilerin denetlenmesi gibi haberler gerçeği yansıtmamaktadır" dedi.

Başbakan Erdoğan'ın yurtların sayısının artırılması yönünde görüş bildirdiğini ifade eden Bülent Arınç, özel evlerde kalan öğrencilerin denetleneceği yönünde çıkan haberin "maksatlı" olduğunu söyledi.

Bir gazetecinin ''AK Parti'nin Kızılcahamam kampında Sayın Başbakanın 'kızlarla erkeklerin aynı yurtta kalmalarının muhafazakar yapımıza ters olduğu' şeklinde bir açıklama yaptığı bugün haberlerde yer aldı. Böyle bir açıklama oldu mu, yurtlara bir denetleme geliyor mu?'' sorusu üzerine Arınç, Kızılcahamam'da yapılan toplantıların, Başbakan Erdoğan'ın konuşmalarının dışında, bir parti içi toplantı olduğu için kapalı yapıldığını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

''Görevli olmayan arkadaşlarımızın girmediği bir toplantıdır. Pazar günü her defasında yaptığımız toplantının formatı şudur: Bütün Bakanlar Kurulu sahnede kendilerine ayrılan masada yer almakta, milletvekilleri de kendi yerlerinde oturmaktadırlar. 4,5 saat süren bir sorgulama yöntemiyle milletvekillerimizin düşünceleri ve buna karşılık sayın bakanlara bir soru yöneltilmişse onların da karşılıkları alınmaktadır.

'Gerçekle ilgisi yok'

Toplantıda 29 milletvekili söz aldı, 4.5 saat içerisinde kalkınma bakanından, başbakan yardımcılarına, sağlık bakanından içişleri bakanına kadar Türkiye ile ilgili her konu dile getirildi, cevaplandırıldı. Bunların dışarıya bir şekilde yansımış olması bir defa gerçekçi değil. Orada bir ses kayıt cihazı da olmadığına göre belki sadece dışarıda bir şekilde ucundan, kenarından, hiç de gerçekçi olmayan bir izlenimle bazı bilgiler edinilmiş olabilir. Bunlara bilgi bile demek doğru değil. Bunlar duyum olabilir. Bunların gerçek konuşulan sözlerle kesinlikle bir ilgisi yoktur.

Şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Gençlik ve Spor Bakanımıza yöneltilen bir soru oldu. Özellikle üniversitelerde, öğrencilerin çok yoğun bulunduğu illerde Kredi ve Yurtlar Kurumunun yaptırdığı ve denetiminde bulunduğu yurtların yeterli olmadığı, öğrencilerin dışarıda kaldıkları, bazılarının özel ev kiraladıkları, bazılarının da başka özel kişilere ait adı yurt olan yerlerde barındıkları ifade edildi...

3 milyona yakın öğrenci sayısının bulunduğu üniversitelerimizde bu yurtların da kafi gelmediğini biliyoruz. Bu talep bütün milletvekillerimizin hemen hemen ortak talebi haline geldi. Sayın Başbakanımız, Gençlik ve Spor Bakanımıza bu yurtların süratle sayısının artırılması ve yurtlarda olası yaşanabilecek olumsuzlaklara karşı Bakanlığın mutlaka görevini en iyi şekilde yapması ortaya çıktı. Yaşanabilecek olumsuzluklar nedir, bir yurtta yapılması gerekli olmayan, en azından bazı yasak eylemler olarak gösterilen, belki de yasa dışı bazı suç haline gelebilecek, disiplinsiz sayılabilecek olayların yaşanmasıdır...

'Yetkimiz de düşüncemiz de yok'

Ancak gazetelere yansıdığı şekliyle özel evlerde kalan öğrencilerin şu veya bu şekilde denetlenecekleri veya baskınlar yapılacağı şeklindeki yazılar gerçeği hiçbir şekilde yansıtmamaktadır. Düpedüz asparagas bir haberdir. Bizim böyle bir yetkimiz yok, böyle bir düşüncemiz de yok. Sayın Başbakan'ın buna benzer bir ifadesi de kesinikle söz konusu değil.

Ama unutmayın, Kredi Yurtlar Kurumuna bağlı olan tüm yurtların özel ticari amaçlarla kişiler tarafından açılmış olan yurtların da denetlenmesi, hem Milli Eğitim Bakanlığının hem de Gençlik ve Spor Bakanlığının görevleri içindedir. Yoksa özel kiralanmış evlerde kimler kalıyor, kimlerle birlikte kalıyor, ne yapıyorlar, ne yapmıyorlar bunlar bizim ilgi alanımız içerisinde değil. Bunu kesinlikle reddediyorum bu tip haberleri ve maksatlı buluyorum.''