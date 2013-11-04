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'Erdoğan'ın talimatı öğrenci evleri için değil, yurtlar için'

Başbakanlık kaynakları, Erdoğan'ın 'aynı evde kalan kız ve erkek öğrencileri değil, yurtları denetlemek için talimat verdiğini' söyledi

04 Kasım 2013 18:47


Zaman gazetesi, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın, AKP’nin Kızılcahamam'daki kampının kapalı bölümünde, "Denizli ilinde şahit olduk. Yurtların yetersizliği beraberinde çeşitli sıkıntılar doğuruyor. Üniversite öğrencisi genç kız, erkek öğrenci ile aynı evde kalıyor. Bunun denetimi yok. Muhafazakar demokrat yapımıza bu ters. Vali Bey’e bunun talimatını verdik. Bunun bir şekilde denetimi yapılacak" dediğini ileri sürdü. Ancak, Hürriyet'e konuşan Başbakanlık kaynakları "Erdoğan'ın evlere denetimle ilgili bir konudan bahsetmediğini, Vali'ye talimatın yurt sorununun çözümüne ilişkin olduğunu" söyledi. Toplantıda bulunan AKP Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi de Denizli’deki görüşmede kız ve erkek öğrencilerin aynı evlerde kalmaları konusunun gündeme gelmediğini savundu ve “Kamptaki görüşmede de vardım, konu Denizli olunca çok da dikkatli dinledim, orada da böyle bir konu gündeme gelmedi” dedi. 

Hürriyet.com.tr’de konuya ilişkin yayımlanan haberin bir kısmı şöyle:

Başbakanlık kaynakları Erdoğan’ın yurt sıkıntısına vurgu yaparak, öğrencilerin aynı evlerde erkekli kızlı yaşamak zorunda kaldıklarını ifade ettiğini, ancak evlere denetimle ilgili bir konudan bahsetmediğini belirttiler. Başbakanlık yetkilileri, Erdoğan’ın valiye talimatının evleri kontrolle ilgili değil, yurt sorunun çözülmesiyle ilgili olduğunu ifade ettiler.

 

Denizli’de ne oldu?

 

Erdoğan’a yakınlığıyla da tanınan Meclis Sanayi Komisyonu Başkanı, Denizli Milletvekili Nihat Zeybekçi, Hürriyet’e, “Sayın Başbakanımız Denizli’ye geldiklerinde, Vali Bey de bizler de şahit olduğumuz yurt ihtiyacını kendilerine ifade ettik. Büyük sıkıntılar olduğunu, öğrenilerin yurt bulamadığını, Pamukkale Üniversitesinin bulunduğu bölgede Kredi Yurtların, gönüllü teşekküllerin, sivil toplum kuruluşlarının seferber edilip çok daha fazla yurt yapmaları gerektiğini söyledik. Kendilerinin de Vali Bey'e ve Kredi Yurtlar'a bu konuya özel önem vermeleri yönünde talimatları oldu” dedi.  

Zeybekçi, Denizli’deki görüşmede kız-erkek öğrenilerin aynı evlerde kalmaları konusunun gündeme gelmediğini de savunarak, “Kamptaki görüşmede de vardım, konu Denizli olunca çok da dikkatli dinledim, orada da böyle bir konu gündeme gelmedi. Sayın Başbakanımızın da bu yönde herhangi bir ifadesi olmadı. Sadece, milletvekillerinden yurt sıkıntısına ilişkin şikayetler gelince Denizli’de şahit olduğu bu olaydan söz etti” dedi.   

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