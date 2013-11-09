Erdoğan: Arınç'la konuşmadım; gereğini gerektiği yerde yaparım!

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, "öğrenci evlerine denetim" konusunda söylediklerini yalanladığı Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç’ın "Başbakan ile Hükümet Sözcüsü arasındaki çelişkiden ben sorumlu değilim, bu çelişkinin izah edilmesi kendisinden beklenmektedir" içerikli açıklamasına dair ilk kez konuştu. Henüz Arınç'la görüşmediğini belirten Erdoğan, "Varsa herhangi bir sıkıntı kendi aramızda görüşürüz. Gereğini, gerektiği yerde ben yaparım. TV ile medya aracılığı ile yapmam, MYK’da, Bakanlar Kurulu’nda görüşürüz" dedi.

Polonya gezisinde gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan'ın açıklamalarını aktaran Hürriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Enis Berberoğlu'nun hürriyet.com.tr'de yayımlanan haberinin ilgili kısmı şöyle:

'Gereğini, gerektiği yerde ben yaparım'

“Yurt dışı seyahatindeyiz. Ülkenin bu ülkelerle yaptığı görüşmelerden nasıl bir fayda sağlayacağını konuşmalıyız. Benim basından beklentim budur. Benim bir arkadaşım veya hükümet sözcüm bir şey söylemiş, bu konuyu görüşeceğim mahal burası değil, sizler değilsiniz. Kendi aramızda görüşürüz. Bir sıkıntı varsa aramızda görüşürüz. Partinin genel başkanı ve hükümetin başbakanı benim. Varsa herhangi bir sıkıntı kendi aramızda görüşürüz. Gereğini, gerektiği yerde ben yaparım. TV ile medya aracılığı ile yapmam, MYK’da, Bakanlar Kurulu’nda görüşürüz.”

Başbakan, medya ile görüşmesi öncesinde Arınç’la telefon teması olup olmadığı sorusuna da “Hayır. Görüşmedim. Niye görüşeyim” yanıtını verdi.

Erdoğan, "Öğrenci evleri tartışması sürüyor bir açıklamanız olacak mı" sorusu üzerine şu yanıtı verdi:

"Ben açıklanacak her şeyi söyledim. Bu tür konular bir ya da iki defa konuşulur. Sürekli aynı şeyleri söylemenin anlamı yok. Açıklamalarımı farklı yerlere çekmenin de bir anlamı yok. Konuyu fuhuşa, zinaya, evlere paldır küldür girmeye kadar getirdiler... Ailelerin şikâyetleri üzerine bir açıklama yaptık, konuyu nerelere getirdiler."

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