AKP'den Arınç'ın resti için ilk açıklama: Sitem sevgiden doğar

Başbakan Yardımcısı Bülent Arınç'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, sitemin sevgiden kaynaklandığını ifade ederek, "Bu kavga, küsme değil" dedi.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Çelik, canlı yayında NTV’nin sorularını yanıtladı. Çelik, Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Bülent Arınç'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik, "Başbakan'a sesleniyorum ki, Başbakan ile Hükümet Sözcüsü arasındaki çelişkinin sorumlusu ben değilim. Bu çelişkinin izah edilmesi, dün, bugün, yarın kendisinden beklenmektedir" sözlerini değerlendiren Çelik, sitemin sevgiden kaynaklandığını ifade ederek, “Bu kavga, küsme değil” dedi.

40 yıllık can ciğer dostlar

Çelik şöyle konuştu: "Sayın Başbakan bu hareketin lideridir, partinin lideridir. Bir ast üst ilişkisi vardır. Arınç ile Başbakan 40 yıllık can ciğer dosttur. Benim tabii ki araya girmem doğru olmaz. Sitem sevgiden doğar. Sayın Arınç ihtiyaç hissetmiş sitemde bulunmuşsa bu sitemdir. Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’na sitem ettiğini hiç görmedim. Sayın Arınç, sitem etme ihtiyacı duymuştur. Bu, Sayın Arınç’ın Sayın Başbakan’a sevgisinden kaynaklanan bir sitemdir. Bu kavga değil, ayrışma, küsüşme değildir. Yadırganacak büyütülecek bir şey değildir. Arınç ve Erdoğan’ın sözleri ortadadır."