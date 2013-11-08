Bülent Arınç'ın Başbakan çıkışı hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Arınç'tan Erdoğan'a rest: Kum torbası değilim, çelişkiyi Başbakan açıklasın!

Bülent Arınç: Başbakan'la aramızdaki çelişkinin sebebi ben değilim. Ben sadece bakan değilim, benim bir özgül ağırlığım var, benim yıpranmamam lazım