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Bülent Arınç'ın Başbakan çıkışı hakkında Twitter'da ne konuşuluyor?

Bülent Arınç'ın 'Başbakan'ın aramızdaki çelişkinin izahını yapması beklenmektedir' açıklaması Twitter'da da gündem oldu; işte konuya dair yazılanlar...

08 Kasım 2013 17:46

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