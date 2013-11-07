Kılıçdaroğu: Erdoğan bizi dünyaya rezil ediyor

Başbakan Erdoğan'ın sözleriyle başlayan 'öğrenci evleri' tartışması ülke ve siyaset gündemini meşgul etmeye devam ediyor. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ı eleştirdiği Twitter açıklamasının ardından konuya bu kez de katıldığı bir televizyon programında, "gençlerin namus bekçiliğini yapmak ne zamandan beri siyasetçilerin işi oldu. Siz, o gençleri nasıl bu kadar ağır suçlarsınız. Yazık, günah değil mi Anlamakta güçlük çekiyorum. Ruh hali sağlıklı birinin yapacağı bir şey değildir bu. Bütün dünyaya bizi rezil ediyor" ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu, "hükümetin asıl görevinin üniversite gençlerinin barınma sorununu çözmek, yurt yapmak olduğuna dikkati çeken Kemal Kılıçdaroğlu, "Türbanda ezberi bozuldu, şimdi buradan yeni oy devşirme mekanizmaları yaratmaya çalışıyor. Yazık, günahtır. Gencecik çocuklar üzerinden siyaset yapmaya kimsenin hakkı yoktur" diye konuştu.

'Endişelerle siyaset yapılmaz'

Kılıçdaroğlu, Mustafa Sarıgül'ün CHP'nin başına geçmesinden endişe duyulduğu iddialarına da değindi. Genel başkan olduktan sonra parti tüzüğünde yaptığı değişikliği hatırlatan CHP lideri, şunları söyledi:

"Eskiden genel başkanın değişmesi için masa kurulurdu, divanın önünde imza toplanırdı, bunun da yüzde 25 gibi yüksek bir oranda olması gerekirdi. Ben, bunun tümünü kaldırdım. Bu partide herkes genel başkan olmak için eğer varsa gönlünde bu iradesini rahatlıkla ortaya koyabilmeli. Siyaset koltuk hesabı üzerinden yapılmaz. Siyaset ülkenin sorunlarına talip olmaktır. Zor bir iştir. Siz ülkenin sorunlarına talipsiniz.

'Ben sürekli koltuğumda kalayım kaygısıyla hareket edeyim' asla. Endişelerle kaygılarla siyaset yapılmaz. Siyaset, ülke için yapılır. 'Ben asla koltuktan kalkmayayım, bu iddiada olan birinin de önünü keseyim' böyle bir düşünceyi hiçbir zaman taşımadım, taşımayı da doğru bulmuyorum."

Başörtülü aday sinyali

Kılıçdaroğlu, yerel seçimlerde başörtülü aday gösterebileceklerinin de sinyalini verdi. Gelen soru üzerine konuya değinen genel başkan, "Başvuru olursa bakarız tabii. Kurallar vardır, başvurusunu yapar değerlendiririz, aday olacaksa olur tabii, niye olmasın. İnsanlara giyimi dolayısıyla 'sana siyaset yasağı getirdim' deme hakkımız var mı bizim? Yok tabii" şeklinde konuştu.