'Dershane operasyonunun arkasında AKP'yi yönlendiren MİT var'

Gazeteci Nazlı Ilıcak, dershanelerin kapatılması tartışmalarıyla ilgili olarak, "Burada bir operasyon yapılıyor cemaate karşı. Bu operasyonun arkasında AK Parti’yi yönlendiren MİT var. Ben buna yüzde yüz eminim" dedi.

Zaman gazetesinin dün ve bugünkü sayılarında manşette yeralan, "dershane düzenlemesi" haberleri AKP hükümeti ile Gülen cemaati arasındaki gerilimi yeniden gündeme getirdi.

Gülen cemaati ve AKP hükümeti arasındaki "dersanelerin kapatılması" tartışmasına gazeteci Nazlı Ilıcak da katıldı. Radikal'de yeralan habere göre, cemaate yönelik bir operasyon düzenlendiğini öne süren Ilıcak, 'Bu operasyonun arkasında AKP’yi yönlendiren MİT var. Ben buna yüzde yüz eminim' dedi.

CNN Türk'te yayınlanan Dört Bir Taraf programında konuşan Nazlı Ilıcak, ''Burada bir operasyon yapılıyor cemaate karşı. Bu operasyonun arkasında AK Parti’yi yönlendiren MİT var. Ben buna yüzde yüz eminim. Çünkü bir sürü hadisede, kişilerin 'bürokraside kadrolaşıyor' demesi, 'böceği cemaatçi polisler koydu' denmesi… Her konuda laf dönüp dolaşıyor ve ‘cemaat bunu yaptı’ya getiriliyor MİT tarafından. 'Cemaat sizin iktidarınıza ortak olmaya çalışıyor’ söylentileriyle cemaatle iktidarın arası maalesef açılmaya çalışılıyor ve açıldı. Öyle bir yere geldi ki, lüzumsuz yere dershaneleri kapatmaya yelteniyor, lüzumsuz yere ‘beni hedef almışlardı, beni tutuklayacaklardı’ diyor, halbuki hukuken bu mümkün değil. Ben Başbakan’ın yanıltıldığı kanaatindeyim. Endişeye sevk edildiği kanaatindeyim" dedi.