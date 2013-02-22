Sierra cinayetinde kafa karıştıran iddia!

ABD'li Sarai Sierra'nın katil zanlısı olarak aranan 'Laz Ziya' lakaplı Z.T'nin, Karabük'te kaldığı süre içerisinde görüştüğü arkadaşlarına Hatay'a buradan da Suriye veya İran'a gideceğini söyleyerek kentten ayrıldığı belirlendi. Arkadaşı Murat Çimen, Z.T'nin otobüs biletini kendi adını kullanarak aldığını ise polislerden öğrendiğini söyledi.

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan haber göre Karabük İstasyon Caddesi'nde kahvehane işleten Z.T'nin arkadaşı Murat Çimen, Z.T'nin kendisinin adını kullanarak otobüs bileti aldığını polislerden öğrendiğini söyledi. Z.T.'nin İstanbul'a gittikten sonra bir daha kendisinden haber alamadıklarını belirten Murat Çimen, "15 sene önce buradaydı. Ondan sonra İstanbul'a gittiğini duyduk. Bir daha da kendisinden haber almadım. 8 Şubat'ta Z'nin Karabük'te olduğunu, buralarda gezdiğini duydum. Kahvehaneye gelip çay içtiğini, kahvaltı ettiğini, arkadaşımın parası olmadığından Z'ye 2 paket sigara aldığını öğrendim. Ayın 13-14'ünde İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nden polisler gelip bana Ziya'yı sorduklarında, ben kendilerine fazla tanımadığımı söyledim. Emniyetten gelenler, "Senin adına bilet almış" dediler ve Z^nin nereye gittiğini sordular. Ben de 'kendisi hakkında bir bilgim' yok dedim. Bilet olayına hayret ettim. Emniyetteki arkadaşlar biletin fotoğrafını gösterdi. Öyle inandım. Demek ki aklında biz kalmışız, başkası adına da alabilirdi" dedi.

'Hatay'a gitmiş'

Murat Çimen, Z.T'nin arkadaşlarına Hatay'a buradan da Suriye'ye gideceğini söylediğini belirterek, "Z'nin buradaki arkadaşlara "Benim Türkiye'de işim bitti. Ben Hatay'a gideceğim, oradan da Suriye'ye geçeceğim" demiş. Başka birine de İstanbul'da cinayet işlendiğini oraların karışık olduğunu ve ondan dolayı da kaçtığını söylemiş. Z'nin ailevi sorunları olduğundan kimseyle fazla oturup kalkmışlığı yoktur" diye konuştu.

'Toplanacağımızı bildiğim için Karabük'e geldim'

Muharrem Uçar ise Z.T ile çocukluk arkadaşı olduklarını açıklayarak, "Buraya geldi konuştuk. Olayların olduğunu ve orada yatıp kalkanların toplanacağını anlattı. "Toplanacağımızı bildiğim için de 2-3 gün önceden kalkıp geldim" dedi. Aradan 2-3 gün geçtikten sonra da ortadan kayboldu. Cinayet işlemeyeceğine inandığımız bir insan kendisi. Buradan Yenice İlçesi'ne gitmiş. Sol kulağının üzerinde kesik vardı. Sordum ne oldu diye, kendisi de bana İstanbul'da kavga ettiğini, büyük bir bıçakla kulağını kestiklerini söyledi" diye konuştu.

'Cinayet olmuş senin üzerine kalacak'

Z.T'nin arkadaşı Zafer Özden ise, "İşe gitmek için her sabah kahvaltı yapmak için kahvehaneye geliyoruz. Baktım kendisi içeride oturuyor. Kahvaltımızı yaptık. Elemanları işe götürecektim gel hadi senide götüreyim burada ne oturuyosun dedim. Elemanları işe bıraktım, dönüşte kendisinin sigarası yokmuş sigara alıverdim. Bana 'İstanbul'da olaylar oldu. Benim üzerime kalacak. Olayları benim üzerime atacaklar diye kaçtım geldim' dedi. 'Suriye'ye yada İran'a geçeceğim' dedi. Elinde ufak bir çantası vardı. Çantasını aldı ve garajlara doğru gitti. Hatay'a, oradan da Suriye'ye veya İran'a gideceğini söyledi. Çocukluğundan beri tanırım ben onu. Normalde adam öldürecek birisi değil. Tavuk bile kesemez. Ama tiner çekince ne olur, insan kendini kaybedince yapar mı onu bilemeyiz. Z bana 'İstanbul polisi sen buradan git, burada cinayet olmuş, senin üzerine kalacak' dedi. Z her sene 1-2 gün buraya gelir kalır. Hırsızlıktan 3-5 ay hapiste yattı. Yatacak yeri yoktu. Yüzünde bir yara izi görmedim" dedi.