Sierra cinayeti zanlısı 'Laz Ziya' Hatay'da mı?

İstanbul’da kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve Sarai Sierra’nın cinayet zanlısı olarak aranan 'Laz Ziya' lakaplı Z.T’nin Karabük’ten nereye gittiği tespit edilmeye çalışılıyor. Geçen hafta Karabük’e gelerek Yenice İlçesi’nde oturan ablası N.Ç.’nin yanında kalan Z.T ağabeyi İbrahim T.’nin gönderdiği 100 lira ve diğer kardeşlerinden de bir miktar para aldı. Karabük’te 3 gün kalan Z.T Hatay’a gideceğini söyledi. Başka bir isimle otobüs bileti aldığı iddia edilen Z T Karabük’ten ayrıldı.

Sarai Sierra’nın cinayeti araştıran polis ekibi İstanbul’dan gelerek Karabük Yenice nüfusuna kayıtlı olan Z.T’nin Karabük, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde yaşayan kardeşleriyle görüştü. İki gün boyunca Karabük’te araştırma yapan ekip, Z.T’nin Karabük’te kardeşlerinin yanında kalırken kullandığı eşyalar ile bir kardeşinden kan örneği aldı. Z.T’nin kardeşinden alınan kan örneği ile kullandığı eşyalar, Sarai Sierra’nın cesedinin bulunduğu yerde ele geçirilen eşyalardaki doku örnekleriyle karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

'Kamera kayıtları alındı'

Z.T’nin nereye gittiğinin tespit edilmesi için çalışmalarını gizlice yürüten polis ekibi otobüs terminaline giderek, yetkililere "Laptop çalınmış" diyerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, güvenlik kamerasını kayıtları ve mobese kameraları kayıtlarını alarak dün İstanbul’a döndü.

'Ailesi suçlu olduğuna inanmıyor'

Z.T’nin ablası N.Ç. evine gelen gazetecilerle görüşmek istemediğini belirterek, "Biz suçlu olduğuna inanmıyoruz" dedi.

İ.T ise kardeşinin cinayeti işlemiş olduğuna inanmadığını söyleyerek, "Biz onun öyle birşey yaptığına inanmıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi, onun böyle şeyler yapmasını gerektirecek birşey yok. Bazen Karabük’e gelip gidiyor. İstanbul’da dengesizce yaşıyor, burada durduramadık" diye konuştu.