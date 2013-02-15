T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sierra cinayeti zanlısı 'Laz Ziya' Hatay'da mı?

ABD'li Sarai Sierra cinayetinin bir numaralı zanlısı olduğu iddia edilen Laz Ziya lakaplı Z.T, Hatay'a gideceğini söylediği bunun da izini kaybettirmek olduğu iddia edildi

15 Şubat 2013 17:22

İstanbul’da kağıt toplayarak geçimini sağlayan ve Sarai Sierra’nın cinayet zanlısı olarak aranan 'Laz Ziya' lakaplı Z.T’nin Karabük’ten nereye gittiği tespit edilmeye çalışılıyor. Geçen hafta Karabük’e gelerek Yenice İlçesi’nde oturan ablası N.Ç.’nin yanında kalan Z.T ağabeyi İbrahim T.’nin gönderdiği 100 lira ve diğer kardeşlerinden de bir miktar para aldı. Karabük’te 3 gün kalan Z.T Hatay’a gideceğini söyledi. Başka bir isimle otobüs bileti aldığı iddia edilen Z T Karabük’ten ayrıldı.

Sarai Sierra’nın cinayeti araştıran polis ekibi İstanbul’dan gelerek Karabük Yenice nüfusuna kayıtlı olan Z.T’nin Karabük, Safranbolu ve Yenice ilçelerinde yaşayan kardeşleriyle görüştü. İki gün boyunca Karabük’te araştırma yapan ekip, Z.T’nin Karabük’te kardeşlerinin yanında kalırken kullandığı eşyalar ile bir kardeşinden kan örneği aldı. Z.T’nin kardeşinden alınan kan örneği ile kullandığı eşyalar, Sarai Sierra’nın cesedinin bulunduğu yerde ele geçirilen eşyalardaki doku örnekleriyle karşılaştırılması için Adli Tıp Kurumu’na gönderildi.

 

'Kamera kayıtları alındı'

 

Z.T’nin nereye gittiğinin tespit edilmesi için çalışmalarını gizlice yürüten polis ekibi otobüs terminaline giderek, yetkililere "Laptop çalınmış" diyerek güvenlik kamerası kayıtlarını inceledi. Polis, güvenlik kamerasını kayıtları ve mobese kameraları kayıtlarını alarak dün İstanbul’a döndü.

 

'Ailesi suçlu olduğuna inanmıyor'

 

Z.T’nin ablası N.Ç. evine gelen gazetecilerle görüşmek istemediğini belirterek, "Biz suçlu olduğuna inanmıyoruz" dedi.

İ.T ise kardeşinin cinayeti işlemiş olduğuna inanmadığını söyleyerek, "Biz onun öyle birşey yaptığına inanmıyoruz. Bizim maddi durumumuz iyi, onun böyle şeyler yapmasını gerektirecek birşey yok. Bazen Karabük’e gelip gidiyor. İstanbul’da dengesizce yaşıyor, burada durduramadık" diye konuştu.

ETİKETLER

sarai sierralaz ziyahataykarabükpoliszanlı

İlgili Haberler

Sarai Sierra başından vurularak öldürülmüş, tecavüz izine rastlanmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, genç kadının cesedinde yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıkladı

Sarai Sierra cinayetinde son gelişme!

Cankurtaran’daki surlarda cesedi bulunan ABD’li Sarai Sierra ile son görüşen kişi olarak tespit edilen ve emniyette şüpheli olarak sorgulanan Taylan K.'nın, sperm ve kan örnekleri alındı.

Taylan'ın avukatından açıklama: Sierra davetle değil, kendi isteğiyle geldi

ABD'li Sarai Sierra ile ölümünden önce görüştüğü belirtilen Taylan K'nın avukatı Özkan Polat, Sierra'nın Türkiye'ye ülkeyi ilginç bulduğu için geldiğini belirtti

Sarai cinayetinde 10 kişi aranıyor

Kayıp olarak aranırken, Cankurtaran’da cesedi bulunan Amerikalı turist Sierra cinayeti ile ilgili, 10 kişinin daha bulunarak ifadesi ve kan örneklerinin alınacağı belirtildi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24