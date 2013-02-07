Taylan'ın avukatından açıklama: Sierra davetle değil, kendi isteğiyle geldi



ABD'li Sarai Sierra cinayetiyle ilgili ifadesine başvurulan Taylan K'nın avukatından bir açıklama geldi. Avukat Özkan Polat, Sierra'nın İstanbul'a, Taylan K'nın daveti üzerine değil, kendi isteğiyle geldiğini söyledi.

ABD'li Sarai Sierra ile ölümünden önce görüştüğü belirtilen Taylan K'nın avukatı Özkan Polat, Sierra'nın Türkiye'ye ülkeyi ilginç bulduğu için geldiğini belirterek, ''Benim müvekkilimin Sierra'yı buraya davet etmesi gibi birşey yok'' dedi.

Gayrettepe'deki İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğüne gelen avukat Özkan Polat, emniyetten çıkışında gazetecilere açıklama yaptı.

Polat, yaptığı açıklamada, soruşturmada ifadesine başvurulan müvekkili Taylan K'nın olay karşında üzgün ve şokta olduğunu anlattı.

Sierra ailesine başsağlığı dileyen Polat şunları kaydetti:

''Olayın seyri ve gidişatı benim müvekkilim açısından olukça farklı boyutlara ulaştığı için açıklama yapma gereği duyuyorum. En son bugün itibariyle günlük olarak takip ettiğim gazetede bile 'Kim bu Taylan, MİT mensubu mu, Devlet ajanı mı?' gibi haberler çıktı. Bilinmezlik söz konusu olduğu için bu tarz haberler çıkıyor. İlk günden beri emniyetle iş birliği içerisindeyiz.

Gerekli bilgi ve belgeleri paylaşıyoruz. Yardım etmek konusunda hazırız, üzerimize düşeni yapıyoruz. Sık sık ben emniyete geliyorum. Türk tarihinin en yoğun, en detaylı tahkikatlarından birisinin içerisindeyiz. Elimizdeki en büyük argümanımız emniyetin bu detaylı araştırması. Bu yoğun çalışma sonucu verecektir. Eğer cinayetse, katil ya da katiller bulunacaktır.''

'Sosyal çevresi olan bir insan'

Müvekkilinin saygın bir çevresi olduğunu vurgulayan Polat, şöyle devam etti:

''Sosyal çevresi olan, ailesi olan bir insan. Üniversite mezunu, yurt dışında master yapmış. Belli bir süre yurt dışında yaşamış. İş güç sahibi, çevresinde saygın bir insan. Evli değil. Olayın buralara kadar gelmesi ve bu şekilde bitmesi insan olarak beni ve müvekkilimi çok üzdü. Biz emniyete kendi isteğimizle geldik. Polis bizi zorla getirmedi. 'Taylanın dokunulmazlığı mı var?'gibi haberler çıktı. Böyle bir şey yok. Hukuk karşısında hepimiz bir hiçiz.''

'Davet yok, kendi geldi'

Polat, müvekkili ile Sierra'nın tanışmalarına da değinerek, ''Bu kaotik olayın içinde müvekkilimin bulunduğu yer; 3-4 ay önce bir foto paylaşım sitesinde birbirlerinin yorum yapmaları ile tanışmışlar. Çok yoğun olmayan bir şekilde tanışıklıkları devam ediyor. Sierra Türkiye'yi çok ilginç bulması üzerine buraya geliyor. Benim müvekkilimin Sierra'yı buraya davet etmesi gibi bir şey yok. Kendisi bir mail atıyor 'Ben Türkiye'ye geliyorum müsait olursan görüşebilir miyiz?'. Bu şekilde Türkiye'ye geliyor. Gelmişken Avrupa'ya da gidiyor. Sanırım ilk defa yurt dışına çıkıyor. Müvekkilimle kısa süreli görüşmeleri oluyor'' ifadelerini kullandı.

'Aralarında ilişki yok'

Avukat Özkan Polat, müvekkili ile Sierra'nın en son 20 Ocak Pazar günü görüştüklerini anlatarak, Sierra ile Taylan K'nın buluşmak için sözleştiğini dile getirdi.

Daha sonra iletişim kopukluğu nedeniyle buluşmanın gerçekleşmediğini söyleyen Polat, şunları kaydetti:

''Benim müvekkilime 'İstiyorsan gel. Kendini mecbur hissetme, ben kendim gezerim' de demiş. Müvekkilim Galata Köprüsü'ne gitmiş, gelmediğini görünce, görüşme gereği hissetmediğini düşünüp evine dönmüş. Müvekkilim her insan gibi saygın bir insan. Çevresinde örnek bir insan. Bu soruşturmada afişe olmak istemiyor. Müvekkilim bazı gazetelerde çıkan uyuşturucu kuryeliği iddialarıyla ilgili herhangi bir gözlemde bulunmamış, Sierra'yı Türkiye'yi gezmek için gelmiş bir turist olarak gözlemlemiş. Müvekkilim ile Sierra arasında herhangi bir duygusal bağ ya da ilişki yok. Bu soruşturmada emniyetle uyum içerisindeyiz. 22 kişiden kan ve doku örnekleri alındı. Müvekkilimden de alındı bunların sonuçlarını bekliyoruz. Müvekkilimin gizlisi saklısı yok kaçmıyor. Ancak basının ve sosyal medyanın yanlış yönlendirmelerine muhatap olmamak için ortaya çıkmadı. Olayın bir an önce aydınlatılabileceğine inanıyoruz.''

Haberleşme dökümleri emniyette

Öte yandan, Sierra'nın kullandığı mail ve sosyal paylaşım sitelerinden istenen bilgi ve haberleşme trafiği dökümlerinin İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne ulaştığı, soruşturmanın bu bilgiler ışığında detaylı şekilde sürdürüldüğü kaydedildi.

Sierra'nın cesedinin bulunduğu Cankurtaran civarındaki tarihi sur kalıntılarında polis incelemesinin devam ettiği, bazı faili meçhul cinayet vakalarında olay yeri olarak tespit edilen alanların, cinayet çözülene kadar koruma altına alınabileceği aktarıldı.