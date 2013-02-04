Polis Sierra'nın tabletini arıyor, Adli Tıp doku örneklerini inceliyor

Emniyet, İstanbul'da kaybolduktan 12 gün sonra cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın kayıp cep telefonu ve tablet bilgisayarını arıyor. Sierra'nın üzerindeki takılara dokunulmaması ve elektronik cihazların kaybolması şüphe uyandırdı. Adli Tıp da Sierra'nın tırnaklarındaki doku parçaları ile battaniyedeki saç ve kıl örneklerini inceliyor.

Polis, cesedin bulunduğu Cankurtaran surlarında delil avı başlattı. Aramalarda iki küper ve bir kulaklık bulundu, ancak Sierra'ya ait olup olmadığı henüz belli olmadı. Polis, Sarai Sierra'ya ait kayıp telefon ile tablet bilgisayarın peşine düştü. Soruşturmanın en önemli ayağını, ABD'den gelecek elektronik posta ve mesaj dökümleri oluşturacak.

İstanbul Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, iddia edildiği gibi genç kadının ajan ya da kurye olduğuna dair bilgileri olmadığını söyledi. 460 polisin arama çalışmalarına katıldığı ortaya çıkarken, Sarai'nin mail yoluyla görüştüğü 3 kişiye ulaşılmaya çalışılıyor.

Adli Tıp Kurumu'nun yaptığı otopside Sierra'nın tırnaklarının arasında doku parçaları bulunması, katiliyle boğuştuğuna işaret ediyor. Ceset üzerinde yapılan incelemede Sierra'nin 12 gün boyunca bir evde tutulduğu ve bu süre içerisinde tecavüze uğradığı ihtimali de yer alıyor.