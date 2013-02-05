Sarai Sierra cinayetinde son gelişme!

Cinayet şüphelisi olarak sperm ve kan örneği alınan Taylan K, Sierra'nın kaybolduğu gün olan 21 Ocak 2013 günü gmail üzerinden, Galata Köprüsü üzerinde buluşmak üzere, Sierra ile mesajlaştıkları, ancak mesajları karşılıklı görememeleri üzerine buluşmanın gerçekleşmediği iddia edilmişti.

'22 kişinin kan örnekleri alındı'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, günlerce polis tarafından arandıktan sonra Cankurtaran'daki surların dibinde bir dehlizde cesedi bulunan Sarai Sierra cinayetiyle ilgili soruşturma çok yönlü sürüyor. Cinayet soruşturması sırasında ifadeleri alınan 22 kişinin kan örneklerinin alınarak Adli Tıp Kurumu'na gönderildiği öğrenildi. Bu kişiler arasında İran uyruklu olduğu tespit edilen ikisi kadın 3 kişinin bulunduğu da belirtildi. Ayrıca kan örnekleri alınanların arasında Sarai Sierra'nın Türkiye'de tanıdığı "Taylan" adlı kişinin de bulunduğu öğrenildi. Bu kişilerden alınan örneklerden DNA profilinin çıkarılacağı bunların Sarai Sierra'nın cesedinden elde edilen bulgularla karşılaştırılacağı öğrenildi. Yeni şüphelilerin bulunması halinde de kan örneklerinin alınarak DNA profillerinin çıkarılacağı belirtildi.

'Merkez, cesedin bulunduğu yer, tüm surlar aranıyor'

Öte yandan Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu Cankurtaran'daki İstanbul surlarında çalışma ise polis tarafından sürdürülüyor. Delillerin kaybolmaması için büyük bir titizlikle yürütülen araştırmalar sırasında bölgeye görevliler dışında kimse sokulmadı. Yetkililer cesedin bulunduğu dehlizin merkez kabul edilerek bölgedeki tüm surlarda titizlikle inceleneceği bu çalışmaların en az 10 gün sürebileceğini söyledi. Öte yandan polisin yürüttüğü bu çalışma sırasında belediye ekiplerinde de yardım istediği öğrenildi. Bu kapsamda sivil bir otomobille olay yerine gelen üzerinde itfaiye üniforması bulunan görevlilerin polisin çalışmasına destek verdikleri öğrenildi. Ancak bu kişilerin bölgede tam olarak ne için bulundukları açıklanmadı.

Adli Tıp'ta 3 daire aralıksız çalışıyor'

Adli Tıp Kurumu'nda ise Cinayet Büro Amiri'nin de bizzat katıldığı 5 saatlik otopsinin ardından alınan örneklerin incelenmesine devam ediliyor. Adli Tıp Kurumu bünyesinde çalışan Morg İhtisas Dairesi'nde patolojik bulguların, Biyoloji İhtisas Dairesi'nde kıl ve doku örneklerinin incelendiği, Kimya İhtisas Dairesi'nde ise Sarai Sierra'nın kanında alkol ya da uyuşturucu madde bulunup bulunmadığının araştırıldığı öğrenildi.

'E-Mail kayıtları yolda'

Polis Sarai Sierra'nın kayıp bilgisayar ve cep telefonunu bulmak içinde yoğun bir şekilde çalışırken Amerika'dan istenen e-mail kayıtlarının bugün ya da yarın polisin elinde olması bekleniyor. Normalde çok üzün süren bu işlemin polisin çabalarıyla çabuklaştırıldığı gelen bilgilerin cinayetin aydınlatılmasında çok önemli olduğu belirtildi.

'Aramalar devam ediyor'

ABD’li Sarai Sierra’nın ölümüyle ilgili olay yerindeki incelemeler 4’üncü gününde. Saat 09.00’da gelen, olay yeri inceleme polislerinin de yer aldığı yaklaşık 25 kişilik ekip, bugün inceleme yapılan alanı genişletti. Sararayburnu’ndaki surların altında bulunan Turgut Reis heykeli önünde toplanan polisler, burada ayak üstü bir toplantı yaptıktan sonra surlara çıkarak incelemelerine başladı. Sur diplerinde evsizlerin kaldıkları bazı oda büyüklüğündeki yerler güvenlik şeridi çekilerek incelemeye alındı. Yine güven timlerinden oluşan kalabalık bir polis grubu da Eminönü’nden Sarayburnu istikametine doğru tren rayları ve sur çevresinde delil arama çalışmaları yaptı. Polis ekiplerinin çalışmaları devam ediyor.