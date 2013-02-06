FBI: Sierra uyuşturucu çeteleriyle bağlantı kurmuş olabilir



FBI, bazı kriminal kişilerle görüştüğü belirlenen Sarai Sierra'nın öldürülmesinde, uyuşturucu çeteleri ile olası bağlantı ihtimali üzerinde duruyor. Sierra cinayetini Türk emniyeti ile birlikte araştıran FBI ajanları, Sarai Sierra'nın Türkiye 'de sadece fotoğraf çekmek için gittiğine inanmadıklarını söyledi.

Sabah gazetesinde yer alan habere göre, Sarai Sierra cinayetini araştıran ekipte bulunan ve isminin açıklanmasını istemeyen bir FBI ajanı New York Post gazetesine yaptığı açıklamada, 33 yaşında iki çocuk annesi genç kadının tek başına gerçekleştirdiği seyahati sırasında bazı kriminal kişilerlerle görüştüğünün belirlendiğini, cinayet ile ilgili çok sayıda cevapsız soru bulunduğunu söyledi.

Uyuşturucu çeteleriyle bağlantı şüphesi

Sarai Sierra'nın Türkiye gezisi sırasında 'bir çok karanlık tiple' buluştuğunu belirten FBI ajanı, Sierra'nın uyuşturucu sevkiyatı yapan çetelerle bağlantısını araştırdıklarını söyledi

Sıerra, 2005 yılında kişisel iflasını istemiş

Bir Amerikalı Narkotik Şube Ajanı da, "Sarai Sierra'nın profili uyuşturucu sevkiyatı yapan çeteler için çok uygun. Bu suç örgütlerinin rahatça kullanmak isteyeceği ve hiç dikkat çekmeyecek bir uyuşturucu kuryesi görünümünde. Sarai Sierra oldukça dar gelirli bir aileden geliyor, işsiz ve bunun dışında borçlarını ödeyemediği için 2005 yılında kişisel iflasını istemiş. Seyahat öncesi ve seyahat sırasında uyuşturucu mafyasına bağlı bazı karanlık kişilerle temasa geçip geçmediğini araştırıyoruz. Bu yönde bazı bulgular var. İlk yurtdışı gezisini Türkiye'ye amatör fotoğrafçılık adına yalnız olarak gerçekleştirmesi ve hiç hesapta olmayan Almanya ve Hollanda seyahatleri ise soru işaretleri yaratıyor" dedi.