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Yaşam

Sierra'nın cenazesi ailesine verildi; 21 kişiye inceleme sürüyor

Sarai Sierra'nın otopsisi tamamlandı. Ön rapora göre, tecavüz bulgusuna rastlanmadı.

04 Şubat 2013 20:12

21 Ocak'ta kaybolan ve geçtiğimiz gün cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın otopsisi tamamladı. Otopsi sonrasında Sierra'nın cenazesi ailesine verildi. Ön otopsi raporunda  Sierra'nın tecavüze uğradığına dair bir bulguya rastlanmadığı belirtildi. Cinayetle ilgili olarak şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı.

Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, bölgede yaptığı incelemede iki küpe ve kulaklık buldu. Emniyet’te yaklaşık 260 polis, katili yakalayabilmek için seferber oldu. ABD’li Sierra’nın kayıp olan cep telefonu ve tablet bilgisayarı aranıyor.

Adli Tıp’a kaldırılan Sarai Sierra’nın cesedi üzerinde yapılan incelemede tırnak aralarında doku örnekleri bulunduğu öğrenildi. Uzmanlar, tırnaktaki örneklerin Sarai Sierra’nın katiline direnerek, boğuştuğu anlamına geldiğini ifade etti. Soruşturmayı yürüten savcı, gözaltına alınanlardan kan, tükürük ve parmak izi örneklerinin alınıp bu dokularla karşılaştırılmasını istedi.

Polis ekipleri, ABD'li Sierra’nın yanında bulunan battaniye üzerinde de çalışma yürütüyor. Battaniyeden alınan örneklerde DNA incelemesi yapılıyor. Cesedin, cinayet işlendikten sonra bölgeye bu battaniye yardımı ile taşındığı ihtimali üzerinde duruluyor. Cinayetle ilgili olarak şu ana kadar 21 kişi gözaltına alındı. Ancak zanlılar, sorgularının ardından serbest bırakıldı.

Örneklerin laboratuvar ortamında incelenmesinin ardından çıkan sonuçlarla beraber otopsi raporu hazırlanacak. Kesin otopsi raporunun 3 ay içinde çıkması bekleniyor.

Sarai Sierra’nın kurye ya da ajan olduğuna yönelik herhangi bir delil olmadığı bildirildi.

Sierra'nın eşi Steven Sierra ve kardeşi David Jimenez'in de Adli Tıp Kurumu'na gelerek cesedi teslim aldı.

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