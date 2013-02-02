Kayıp ABD'li Sierra'nın cesedi bulundu; bıçaklanarak öldürülmüş

İstanbul'da yaklaşık 2 hafta önce kaybolan ABD'li Sarai Sierra’nın cesedi, Sarayburnu’nda sur kalıntılarının dibinde bulundu. Başının sol tarafında büyük bir yara izine rastlanan kadının yakınında da bir battaniye bulundu. Polis, olayla ilgili 11 kişinin ifadesine başvuruldu.

İstanbul'da kendisinden yaklaşık 2 haftadır haber alınamayan ABD'li Sarai Sierra adlı kadının cesedi Sarayburnu’nda bulundu.

Amerikalı turistin bulunması için özel ekip oluşturuldu. Geniş çaplı bir araştırma başlatan emniyet, yüzlerce güvenlik kamerasını taradı.

33 yaşındaki kadının izine en son Galata Köprüsü'nde rastlandı. Polisin, güvenlik kameralarından adım adım izlediği Sierra'nın görüntüsü son olarak Sarayburnu'nda MOBESE kameralarına takıldı.

100 polisle sürdürülen arama çalışmalarında Sarayburnu’nda sur kalıntılarında 30 yaşlarında bir kadın cesedi bulundu.

Polis ekipleri, güvenlik şeridi çekerek bölgeye giriş-çıkışları kapattı. Ceset üzerinde yapılan aramada Sierra'ya ait sürücü belgesi bulundu.

Cesedin 20 Ocak'tan bu yana kendisinden haber alınamayan ABD'li Sarai Sierra'ya ait olduğu tespit edildi.

Başının sol tarafında büyük bir yara izine rastlanan kadının üzerinde mavi pantolon, kazak ve mont ile kulaklarında küpe ve bileğinde ziynet eşyası olduğu görüldü.

Ayrıca kadının yanında bir battaniye de bulundu. Polis, cesedin cinayet işlendikten sonra bölgeye taşındığı ihtimali üzerinde duruyor.

'İlk belirlemelere göre tecavüz izine rastlanmadı'

Dün akşam saatlerinde, surların içerisinde bulunan ABD'li kadının cesedinin bulunmasıyla ilgili bilgiler netleşmeye devam ediyor. Emniyet kaynaklarından edinilen bilgiye göre, genç kadının cesedinde yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlanmadığı öğrenildi. Ayrıca yapılan incelemede 21 Ocak günü kaybolan Sierra’nın üzerinde o gün giydiği kıyafetlerinin bulunduğu belirtildi.

'Sierra'nın cesedinin bulunduğu yerde incelemeler yeniden başladı'

Sarai Sierra'nın cesedinin bulunduğu yerde gece geç saatlerde ara verilen arama çalışmalarına havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı. Cesedin bulunduğu yeri ve çevresini emniyet şeridiyle kapatan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekipler, incelemelerine devam ediyor

'11 kişi emniyette'

Yapılan ilk incelemeye göre Sarai Sierra'nın bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi. Kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Cinayetle ilgili 11 kişi ifadesine başvurulmak üzere emniyete götürüldü.

'Mafya kurbanı olabilir'

Sarai Sierra’nın, uyuşturucu mafyası tarafından kurye olarak kullanılmak üzere kandırılmış olabileceği iddia edildi.

DEA'den emekli bir ajanın Hürriyet'e verdiği bilgiye göre; New York’ta belediye tarafından düşük gelirli ailelere tahsis edilen bir dairede yaşayan Sierra’nın ilk defa pasaport çıkartıp, hiç tanımadığı insanların daveti ile İstanbul’a gitmesi, yıllardır Amerikalı ev kadınlarının peşinde olan uluslararası uyuşturucu mafyası tarafından kandırılmış olabileceğine işaret ediyor.

Sierra’nın yaklaşık 15 bin dolarlık bir harcama fişinin bulunması, sadece belediyede şoför olarak çalışan eşinin geliri ile sağlanamayacağı, uluslararası seyahatlerde gümrük kapılarında dikkat çekmeyen Amerikalı kadınların yıllardır mafya tarafından kullanıldığını belirten Amerikalı ajan, geçmişte Türk polisi ile birlikte yaptıkları operasyonlarda çok sayıda Amerikalı kadını başta İstanbul olmak üzere değişik Avrupa şehirlerinden ABD’ye uyuşturucu taşırken yakaladıklarını söyledi.

Emekli DEA ajanı, bu kadınların her seferde 10 bin dolar kazandıklarını ve yılda yaklaşık 15 defa bu şekilde kurye olarak kullanıldıklarını belirtti.

'Sürpriz tanık konuştu'

Öte yandan olayla ilgili ifade vermek üzere emniyete gelen ve ismini açıklamak istemeyen bir kadın, çıkışta gazetecilere açıklama yaptı.

Görgü tanığı, salı günü saat 23.00-23.30 sıralarında otomobiliyle Sarayburnu sahilinden geçtiğini belirterek, “Salı gecesi 23.00-23.30 sıralarında surların dibinde Şahin marka bir araba durmuş orta yaşın üstünde bir erkeğin arka koltuktan bir şey çıkardığını gördüm. Bu sırada bir el gördüm. Arabayı ben kullandığım için kızım ‘Anne yanlış görmüşsündür’ dedi, plakayı da alamadım. Amerikalı kadının cesedinin bulunduğunu basından öğrenince gelip ifade verdim” diye konuştu.

'Taylan: Buluşmadık'

Sierra’nın eşi Steven Sierra ile kardeşi David Sierra da Amerika’dan İstanbul’a gelerek, emniyet yetkilileriyle görüşmüştü.

Emniyet yetkilileri, Sierra’nın iPad’inde yaptığı inceleme sonucu genç kadının “Taylan” isimli bir kişi ile mesajlaşarak, fotoğraf çekmek için Galata Köprüsü’nde 21 Ocak Pazartesi öğleden sonra buluşmak üzere sözleştiğini de tespit etmişti.

Polis daha önceden genç kadının internet üzerinden görüştüğü “Taylan” takma adlı kişiyi ifadesine başvurmak üzere emniyete çağırmıştı. Gözaltına alınan T.K., Sierra ile internet üzerinden yazışarak 21 Ocak Pazartesi günü Galata Köprüsü’nde buluşmak üzere sözleştiği ancak buluşmadığını belirtmişti.

Amatör fotoğrafçılıkla uğraşan evli ve 2 çocuk annesi 33 yaşındaki ABD'li Sarai Sierra, 12 Ocak'ta Türkiye'ye gelmişti.

Beyoğlu ilçesinde bir oda kiralayan Sarai Sierra, 15 Ocak'ta Hollanda'ya gitti.

Hollanda'dan Almanya'nın Münih kentine geçen ve 19 Ocak'ta Türkiye'ye dönen Sierra'nın 22 Ocak'ta ABD'ye dönmemesi üzerine ailesi, kayıp başvurusunda bulunmuştu.