Kaybolan ABD'li kadının en son görüştüğü 'Taylan' bulundu

Beyoğlu'nda kaldığı evden çıktıktan sonra ortadan kaybolan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sarai Sierra (33)'nın en son 21 Ocak'ta internet üzerinden konuşup buluşmak üzere yola çıktığı "Taylan" takma adlı kişinin kimliği belirlendi.

Polis cep telefonundan ulaştığı bu kişiyi ifade için çağırdı. Ancak basının ilgisinden çekinen bu kişinin emniyete gelmek istemediği öğrenildi. Polis bunun üzerine soruşturmanın yürütüldüğü Asayiş Şubesi’nde değil de başka bir yerde bu akşam bu kişinin ifadesine başvuracak.

‘Şüpheli' değil

Yetkililer, adını açıklamak istemedikleri "Taylan" takma adlı kişini şüpheli durumda olmadığını ve sadece bilgisine başvurulacağını belirttiler. Ancak ifadesinin alınmasının ardından soruşturmayı yürüten savcının talimatına göre gözaltına alınıp alınamayacağına karar verileceğini belirttiler.