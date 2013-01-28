İstanbul'da kaybolan ABD'li kadının ev sahibi konuştu

Kayıp Amerikalı Sarai Sierra’ya internet üzerinden, oda kiralama sitesi aracılığı ile kaldığı evin bir odasını kiralayan üniversite mezunu Yiğit Yetmez "20 Ocak’tan beri kendisinden haber alamıyoruz. Polis ve konsolosluk yetkilileri için elimizden geleni yaptık. Onu son olarak burada gördüm. Sultanahmet çevresinde yürüyüş yapmaktan hoşlandığını söyledi" dedi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Mustafa Özdabak'ın haberine göre, Tarlabaşı’ndaki evin bodrum katındaki dairesinden öğlen saatlerinde çıkan Yiğit Yetmez, habercilerin sorularını yanıtladı. Yetmez gazetecilere şu açıklamayı yaptı:

"Yetkililer için elimizden geleni yaptık. Konsolosluk olsun, emniyet müdürlüğü olsun. Her şekilde araştırıyorlar. Biz de bekliyoruz. Odada pasaportu, şarj aleti ve elbiseleri dışında bir şey yok. Şu an eşyaları hala orada. Ya konsolosluk aracılığı ile ya da eşinin eşyaları direk almasını bekliyoruz. Odada tek kalıyordu."

Sarai Sierra’yı son olarak evde gördüğünü söyleyen Yiğit Yetmez, "20 Ocak’tan beri kendisini görmedim. 13 günlük odanın ücretini internet sitesi üzerinden ödedi" dedi.

Yetmez gazetecilerin "Siz de zanlı mısınız?" sorusu üzerine, "Hukuksal olarak bir durum yok. Duygusal durumlar işin işine girerse eşi buraya gelip sıra dışı bir yöntem uygular, diye şu an için iletişim bilgilerimi gizli tutmayı tercih ederim" diye konuştu.

Yiğit Yetmez bir soru üzerine de "Ben de bu evde yaşıyorum" dedi.