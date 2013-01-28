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ABD'li kadın İstanbul'da bir haftadır kayıp

İstanbul'u tek başına gezmeye gelen ABD'li Sarai Sierra'dan bir haftadır haber alınamıyor

28 Ocak 2013 10:35

 

Fotoğraf tutkunu Sarai Sierra (33) 7 Ocak tarihinde Türkiye'ye geldi, Beyoğlu'nda bir hostelde kalan Sierra son olarak pazartesi günü kız kardeşi ile telefonda görüştü. Galata Köprüsü'nü gezmeye gideceğini söyledi. 21 Ocak günü New York'a dönmesi beklenen kadını havalimanında bekleyen eşi üçaktan çıkmaması üzerine polise başvurdu. 
Hürriyet gazetesinde yer alan habere göre New York Polisi, FBI yetkilileri, Türkiye ile temas kurdu. Ancak bilgi alınamadı.
Kaldığı hostel'in sahibi ise Sierra’yı en son Pazar günü yemek almak için dışarı çıkarken gördüğünü bildiriyor. Sierra’nın uzun süre ortalıkta görünmemesi üzerine odasını kontrol eden hostel sahibi, kadının pasaportunu, sağlık kimliklerini, şarj aletini ve kıyafetlerini toplanmamış halde buldu.
Sierra’nın başına kötü bir şey geldiğine inanan eşi Steven ve erkek kardeşi Türkiye’ye geliyor. Sierra’nın yakın bir arkadaşı, 11 ve dokuz yaşlarında iki oğlu olan Sierra’nın 14 yıllık eşiyle aralarında hiçbir problem olmadığını, onları terk etmek için bir sebebi olmadığını belirtiyor.
Bir klinikte resepsiyonist olarak çalışan ve üniversite eğitimine devam eden Sierra aynı zamanda amatör olarak fotoğrafçılıkla ilgileniyor. Instagram’da “made_in_NY” hashtag’iyle  hesabı bulunan Sierra’nın takipçileri de kayıp kadının bulunması için kampanya başlattı. ABD basınında da konu büyük yankı buldu.

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