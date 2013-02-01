Kaybolan ABD'li kadının en son görüştüğü 'Taylan' serbest

Amerikalı Sarai Sierra isimli kadının kaybolmasıyla ilgili olarak polis, "Taylan" kod adlı T.K.'nın ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Bugün 01.00 sıralarında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenilen T.K.'nın Sarai Sierra ile o gün buluşmadığı tespit edildi.

T.K.'nın ifadesinde, "Fotoğraf paylaşımı yapılan bir internet sitesi aracılığıyla tanıştığımız Sarai ile 4 aydır yazışıyorduk. İstanbul'a geldikten sonra iki Pazar yüz yüze kendisiyle görüştük. O gün de internet üzerinden buluşmak üzere Galata Köprüsünde buluşmak istediği yönünde mesajlar atmış. O sırada e-mailim kapalı olduğu o mesajı ancak bir saat sonra gördüm. O gün kendisiyle buluşmadık" dediği belirtildi.

Polis soruşturmasına katkıda bulunacak bilgiler verdiği de belirtilen T.K.'nın şüpheli olabilecek durumu olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine T.K., savcılık talimatıyla öğlen saatlerinde serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, Sarai Sierra'nın bulunması için çalışmaların aralıksız olarak yürütüldüğünü söylerken elde edilebilecek yeni bilgiler doğrultusunda T.K dışında başka kişilerin de ifadelerine başvurulabileceğini söylediler.

Öte yandan, toplanan güvenlik kameraların da incelemesinin sürdüğü belirtilirken genç kadının en son 21 Ocak günü saat 12.10'da Galata Köprüsü üzerinde görüntülendiği anlaşıldı.

Eminönü yönüne yürüdüğü anlaşılan genç kadının yeni görüntülerine ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor.