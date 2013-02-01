T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Kaybolan ABD'li kadının en son görüştüğü 'Taylan' serbest

Kaybolan ABD'li Sarai Sierra'nın en son görüştüğü 'Taylan' takma adlı kişi, karakoldaki ifadesinden sonra serbest bırakıldı

01 Şubat 2013 21:28

Amerikalı Sarai Sierra isimli kadının kaybolmasıyla ilgili olarak polis, "Taylan" kod adlı T.K.'nın ifadesini aldıktan sonra serbest bıraktı.

Bugün 01.00 sıralarında gözaltına alınarak Asayiş Şube Müdürlüğü'ne getirildiği öğrenilen T.K.'nın Sarai Sierra ile o gün buluşmadığı tespit edildi.

T.K.'nın ifadesinde, "Fotoğraf paylaşımı yapılan bir internet sitesi aracılığıyla tanıştığımız Sarai ile 4 aydır yazışıyorduk. İstanbul'a geldikten sonra iki Pazar yüz yüze kendisiyle görüştük. O gün de internet üzerinden buluşmak üzere Galata Köprüsünde buluşmak istediği yönünde mesajlar atmış. O sırada e-mailim kapalı olduğu o mesajı ancak bir saat sonra gördüm. O gün kendisiyle buluşmadık" dediği belirtildi.

Polis soruşturmasına katkıda bulunacak bilgiler verdiği de belirtilen T.K.'nın şüpheli olabilecek durumu olmadığı belirlendi.

Bunun üzerine T.K., savcılık talimatıyla öğlen saatlerinde serbest bırakıldı.

Emniyet yetkilileri, Sarai Sierra'nın bulunması için çalışmaların aralıksız olarak yürütüldüğünü söylerken elde edilebilecek yeni bilgiler doğrultusunda T.K dışında başka kişilerin de ifadelerine başvurulabileceğini söylediler.

Öte yandan, toplanan güvenlik kameraların da incelemesinin sürdüğü belirtilirken genç kadının en son 21 Ocak günü saat 12.10'da Galata Köprüsü üzerinde görüntülendiği anlaşıldı.

Eminönü yönüne yürüdüğü anlaşılan genç kadının yeni görüntülerine ulaşabilmek için çalışmalar sürüyor.

 

ETİKETLER

kaybolankadınabdistanbulbeyoğlu

İlgili Haberler

ABD'li kadın İstanbul'da bir haftadır kayıp

İstanbul'u tek başına gezmeye gelen ABD'li Sarai Sierra'dan bir haftadır haber alınamıyor

Kayıp ABD'li kadın için ilk ipucu 'Taylan'

Polis, geçtiğimiz günlerde Beyoğlu'nda kaybolan Amerikalı Sarai Sierra'nın en son görüştüğü kişi üzerinde duruyor

Kaybolan ABD'li kadının en son görüştüğü 'Taylan' bulundu

Ortadan kaybolan ABD vatandaşı Sarai Sierra'nın konuşup buluşmak üzere yola çıktığı 'Taylan' takma adlı kişinin kimliği belirlendi

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24