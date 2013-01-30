Kayıp ABD'li kadın için ilk ipucu 'Taylan'

İstanbul Beyoğlu'nda 10 gün önce ortadan kaybolan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sarai Sierra (33)'nın en son "Taylan" adında bir erkekle buluşmak için yola çıktığı belirlendi.

Genç kadının iPad ’ında yapılan incelemelerde, en son 20 Ocakta öğlen saatlerinde Gmail üzerinden sohbet ettiği “Taylan" adındaki kişi ile Galata Köprüsü’nde buluşmak için sözleştiklerini tespit etti. “Taylan" adındaki kişinin Gmail’den görüşürken kendi kimliği ile mi yoksa takma bir isimle mi genç kadınla görüştüğü tespit edilmeye çalışılıyor. Galata Köprüsü üzerindeki bütün kameralar da izlenerek buluşmanın gerçekleşip gerçekleşmediği tespit edilemeye çalışılıyor. Ayrıca, “Taylan" adıyla internetten sohbet eden kişinin yazıştığı bilgisayarın İP numarası da tespit edildi. Polis ekipleri çalışmalarını bu kişiye ulaşmaya yoğunlaştırdı.