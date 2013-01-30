Polis kayıp ABD’li kadınla görüşen 4 Türk'ün peşine düştü

İstanbul’a fotoğraf turistik amaçlı gelen ve yaklaşık 10 gündür kayıp olan ABD’li kadınla ilgili olarak, 4 Türk aranıyor. Sarai Sierra adlı kadınla internet üzerinden görüştüğü tespit edilen 4 kişiyi, kayıp kadının ABD’den gelen eşi Steven Sierra, polise gösterdi. Polis, kadının twitter ve facebook hesaplarını incelemeye aldı.

‘Asayiş Şube Müdürlüğü’ne bilgi verdiler’

Önceki gün ABD’den gelen kadının eşi ve kardeşi, ABD’li konsolosluk yetkilileri ile beraber, dün Gayrettepe’de bulunan Asayiş Şube Müdürlüğü’ne gitti. Konsolosluk yetkilileri ile birlikte Kayıp Şahıslar Büro Amirliği’ne bilgi veren eş Steven Sierra ve kayıp kadının kardeşi David Jimenez, 7 saat boyunca emniyette kaldıktan sonra ayrıldı.

‘12 bin dolar harcadı’

Dün akşam saatlerinde, Sarai Sierra’nın Beyoğlu’nda kaldığı odada inceleme yapan polis ekipleri, harcama yaptığı alışveriş fişlerini buldu. Fişlerden yola çıkarak, nerelerde alışveriş yaptığı tespit edilen kayıp kadını bulabilmek için polis, kadının alışveriş yaptığı işyerlerine ait ve geçtiği sokaklardaki kamera görüntülerini topladı. Yapılan inceleme sonrasında, Sarai Sierra’nın, Beyoğlu ve Sultanahmet’teki görüntülerine ulaşıldı. Görüntülerde yalnız olduğu belirlenen Sarai Sierra’nın Sultanahmet’te halıcıları gezdiği ancak halı almadığı belirtildi. Sarai Sierra’nın cep telefonu ve iPad’inin de kapalı olduğu belirlendi. Sierra’nın Türkiye, Hollanda, Almanya ve yeniden Türkiye’ye ziyaretleri sırasında yaklaşık 12 bin dolar harcadığı, Amerika’daki ailesiyle iletişimde AVM’lerdeki internet bağlantısını kullandığı saptandı.

‘Polis: Bize geç başvuru yapıldı!’

ABD’den gelen eş Steven Sierra, eşinin kaldığı odaya giden ve orada eşine ait olan pasaport, elbiseleri ve şarj aletini polise teslim etti. Bunları da incelemeye alan bir emniyet yetkilisi, kayıp bildirisinin geç yapıldığını belirterek, "22 Ocak'ta kaybolduğu anlaşılıyor ancak emniyete 25 Ocak'ta başvuru yapılıyor. Geç başvuru yapılması çalışmalarımızı olumsuz etkiliyor" dedi.

‘En son Beyoğlu’nda görüldü’

Sarai Sierra'nın İstanbul'da güvenlik kameralarına yansıyan görüntüleri ortaya çıktı. İstanbul emniyetinin dağıttığı görüntülerden birinde, üzerinde mavi kot pantolon, kahverengi deri ceket ve beyaz bere olan Sierra'nın, Beyoğlu'ndaki bir alışveriş merkezinin yemek katında bir masada tek başına oturduğu, daha sonra yürüyen merdivenlerden indiği görülüyor. Diğer görüntüde ise Sierra İstiklal Caddesi'nde yürüyor.