T24 LogoT24 Logo
Gündem

Sierra cinayetine FBI da el attı

ABD Kongre Üyesi Michael Grimm, Türk yetkililerin FBI'dan soruşturmaya yardımcı olmalarını istediğini ve FBI'ın da destek verdiğini kaydetti

05 Şubat 2013 10:05

ABD'li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra'nın İstanbul'daki ölümüyle ilgili soruşturmada, Türk yetkililerin FBI'dan yardım istediği belirtildi.
 
ABD'li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra'nın ortadan kayboluşu, yaklaşık 10 günlük aramalar sonunda cesedinin Sarayburnu’daki surlarda bulunmasıyla sonuçlanmıştı.

CNN, ABC, Fox News ve CBS gibi kanalların cesedin bulunduğu yerden yaptıkları canlı yayınlar, özellikle ABD basınının cinayete gösterdiği yoğun ilgiyi ortaya koyarken, New York'ta yapılan basın toplantısında bir iddia ortaya atıldı.

Sierra'nın cesedinin bulunması sonrası da dile getirilen ABD istihbaratının Türk emniyetine yardımı konusu, bu kez ABD Kongre Üyesi Michael Grimm tarafından seslendirildi.

Grimm, New York Staten Island'ta Sierra'nın ailesiyle düzenlenilen basın toplantısında, Türk yetkililerin FBI'dan soruşturmaya yardımcı olmalarını istediğini ve FBI'ın da destek verdiğini kaydetti.


Ölümü araştırılıyor


Birinci önceliklerinin Sarai Sierra'nın cenazesini New York'a getirmek olduğunu ifade eden Grimm, Türk polisi içinde oluşturulan özel bir ekibin bölgeden topladığı görüntüleri incelediğini ve Sierra'nın nasıl öldürüldüğünü araştırdığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Sarai Sierra'nın babası Dennis Jimenez, kızlarının Türkiye'nin zengin tarihi eserleri ve mimari yapısıyla çok ilgilendiğini ve bu yerleri görmek ve fotoğraf çekmek için Türkiye'ye gittiğini söyledi.


Çocuklarına söylenmedi


Sarai'nin annesi Betzaida Jimenez de torunlarına henüz annelerinin başına gelenleri anlatmadıklarını belirtti. Torunlarına sadece babalarının tatil sonrası annelerini almaya gittiğini söylediklerini kaydeden anne Jimenez, çocuklara gerçeği babalarının dönüşünün ardından söylemeyi planladıklarını anlattı.


ABD Dışişleri de FBI dedi


Öte yandan konu, Sierra'nın öldürülmesi ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland'a soruldu.

Günlük basın toplantısında soru üzerine konuşan Nuland, soruşturmayı yürüten Türk polisi ve Türk yetkililerle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sözcü Nuland, ''Türk hükümetiyle işbirliğimiz gerçekten olağanüstü. FBI, saldırıya yönelik soruşturmanın yürütülmesinde, Türk polisiyle yakın koordinasyon yürütüyor'' dedi.

ETİKETLER

sarai sierracinayetistanbulmitemniyetfbiabd

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Fatih'te kimliği belirlenemeyen bir kişi, kaldırımda donarak hayatını kaybetti ...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

2019 yıllık enflasyon oranı açıklandı: 11,84...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Libya Ulusal Ordusu'ndan sivillere Türk askerine karşı 'seferberlik' çağrısı...

Cübbeli Ahmet’ten ‘Kasım Süleymani’ yorumu: Gebermiş bir zındık...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24