Sierra cinayetine FBI da el attı

ABD'li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra'nın İstanbul'daki ölümüyle ilgili soruşturmada, Türk yetkililerin FBI'dan yardım istediği belirtildi.



ABD'li amatör fotoğrafçı Sarai Sierra'nın ortadan kayboluşu, yaklaşık 10 günlük aramalar sonunda cesedinin Sarayburnu’daki surlarda bulunmasıyla sonuçlanmıştı.

CNN, ABC, Fox News ve CBS gibi kanalların cesedin bulunduğu yerden yaptıkları canlı yayınlar, özellikle ABD basınının cinayete gösterdiği yoğun ilgiyi ortaya koyarken, New York'ta yapılan basın toplantısında bir iddia ortaya atıldı.

Sierra'nın cesedinin bulunması sonrası da dile getirilen ABD istihbaratının Türk emniyetine yardımı konusu, bu kez ABD Kongre Üyesi Michael Grimm tarafından seslendirildi.

Grimm, New York Staten Island'ta Sierra'nın ailesiyle düzenlenilen basın toplantısında, Türk yetkililerin FBI'dan soruşturmaya yardımcı olmalarını istediğini ve FBI'ın da destek verdiğini kaydetti.



Ölümü araştırılıyor



Birinci önceliklerinin Sarai Sierra'nın cenazesini New York'a getirmek olduğunu ifade eden Grimm, Türk polisi içinde oluşturulan özel bir ekibin bölgeden topladığı görüntüleri incelediğini ve Sierra'nın nasıl öldürüldüğünü araştırdığını söyledi.

Basın toplantısında konuşan Sarai Sierra'nın babası Dennis Jimenez, kızlarının Türkiye'nin zengin tarihi eserleri ve mimari yapısıyla çok ilgilendiğini ve bu yerleri görmek ve fotoğraf çekmek için Türkiye'ye gittiğini söyledi.



Çocuklarına söylenmedi



Sarai'nin annesi Betzaida Jimenez de torunlarına henüz annelerinin başına gelenleri anlatmadıklarını belirtti. Torunlarına sadece babalarının tatil sonrası annelerini almaya gittiğini söylediklerini kaydeden anne Jimenez, çocuklara gerçeği babalarının dönüşünün ardından söylemeyi planladıklarını anlattı.



ABD Dışişleri de FBI dedi



Öte yandan konu, Sierra'nın öldürülmesi ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Victoria Nuland'a soruldu.

Günlük basın toplantısında soru üzerine konuşan Nuland, soruşturmayı yürüten Türk polisi ve Türk yetkililerle çalışmaya devam ettiklerini kaydetti.

Sözcü Nuland, ''Türk hükümetiyle işbirliğimiz gerçekten olağanüstü. FBI, saldırıya yönelik soruşturmanın yürütülmesinde, Türk polisiyle yakın koordinasyon yürütüyor'' dedi.