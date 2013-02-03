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Sarai Sierra başından vurularak öldürülmüş, tecavüz izine rastlanmadı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, genç kadının cesedinde yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıkladı

03 Şubat 2013 14:36

İstanbul Emniyet Müdürü, ABD'li Sarai Sierra'nın başından vurularak öldürüldüğünün kesinleştiğini ve Sierra'nın ajan ya da kurye olduğuna dair bir izin olmadığını belirtti.

İstanbul Fatih'te bulunan ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi, Adli Tıp Kurumu'na getirildi.

Sierra'nın cesedinde yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlanmadı.

ABD'li Sarai Sierra'nın cesedi, kocası Steven Sierra'nın teşhisinin ardından Samatya'daki İstanbul Eğitim Araştırma Hastanesi'nden Adli Tıp Kurumu'na götürüldü.


Tecavüz izine rastlanmadı


ABD'li Sarai Sierra'nın cesedinin bulunmasıyla ilgili bilgiler netleşmeye devam ediyor.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, genç kadının cesedinde yapılan ilk incelemede tecavüz bulgusuna rastlanmadığı açıkladı. Ayrıca yapılan incelemede 21 Ocak günü kaybolan Sierra'nın üzerinde o gün giydiği kıyafetlerinin bulunduğu belirtildi.


11 kişi emniyette


Bir süredir kayıp olan ABD'li Sarai Sierra'nin cesedi dün akşam saatlerinde Cankurtaran'da bulunmuş, polisler gecenin ilerleyen saatlerine kadar olay yerinde inceleme yapmıştı.

Gece ara verilen çalışmalara havanın aydınlanmasıyla birlikte yeniden başlandı. Cesedin bulunduğu yeri ve çevresini emniyet şeridiyle kapatan Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, incelemelerine devam ediyor.

Polis, çevreden 11 kişiyi ifadelerini almak üzere emniyete götürdü.

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