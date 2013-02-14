Sarai cinayetinde 10 kişi aranıyor

Cankurtaran'da kaybolmasından 10 gün sonra öldürülmüş halde bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sarai Sierra'nın (33) cinayet soruşturması sürüyor.

Şimdiye kadar, cesedin bulunduğu yerde kaldığı belirlenen evsizlerden veya olay gününe yakın zamanlarda oralardan geçtiği belirlenen kişilerden oluşan 30 kişinin ifadesine başvurularak kan örnekleri alındığı öğrenildi. Polis bugüne kadar bulunamayan 10 kişinin ise ifadeleri ve kan örnekleri alınması için arandığını belirtti. Bu arada Sarai Sierra’nın cesedinin bulunduğu yerden 50 metre uzaklıkta başka bir dehlizde öldürüldüğü ortaya çıktı. Cinayetin işlenmesinde kullanılan kanlı taşında bu dehlizde bulunduğu belirtildi.

Ali Aksoyer'in Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, cinayetle ilgili yapılan incelemede ve olay yeri inceleme raporlarında Sarai Sierra’nın cesedinin bulunduğu dehlizden yaklaşık 50 metre uzaklıkta başka bir dehlizde öldürüldüğü tespit edildi. Cinayette kullanıldığı tahmin edilen kanlı taşında bu dehlizde bulunduğu öğrenildi.

Öte yandan polis, olayın aydınlatabilecek olan DNA örneklerini titizlikle karşılaştırmayı sürdürüyor. Polisin, cesedin bulunduğu bir dehlizin içerisinde battaniye ve kalaslarla örtülerek gizlendiği öğrenilen cesedin üzerinden yabancı kişiye ait olabilecek DNA örneklerini araştırıldığı öğrenildi. Öldürülmeden önce katiliyle boğuşma yaşadığı belirlenen genç kadının tırnakları arasında yabancı kişiye ait olduğu anlaşılan doku örneklerine de rastlandığı ifade edildi.

30 kişinin kan örnekleri alındı, 10 kişi aranıyor

Şimdiye kadar ifadesi alınan 30 kişinin ifadesine başvurularak kan örnekleri alındığı öğrenildi. İfadeler doğrultusunda 30 kişi gibi şüpheli olabilecek kimlikleri belirlenen 10 kişinin daha bulunarak ifadesi ve kan örneklerinin alınacağı belirtildi.

İfadeleri alınan kişilerin surlarda yaşayan farklı isimler verdikleri, bu isimlerinde araştırıldığı kaydedildi. İfadeleri alınan ve aranan kişilerin arasında uyuşturucu, hırsızlıktan sabıkalı ve tinercilerin bulunduğu belirtildi.