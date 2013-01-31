Kayıp Amerikalı kadının havaalanı görüntüleri dağıtıldı

İstanbul'da kaybolduğu belirtilen ABD'li Sarai Sierra'nın Yalova'da görüldüğü ihbarı polis ekiplerini alarma geçirdi. İhbar üzerine Yalova ve Bursa’da durdurulan iki araç durduruldu fakat ihbar asılsız çıktı. Sierra'nın havalimanındaki görüntüleri de basına dağıtıldı. Sierra'nın izine hala ulaşılamıyor.

Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan Yalova'ya gelen bir feribotun içindeki 34 plakalı araçta, bir süredir kayıp olan ''Sarai Sierra''nın görüldüğü ihbarı üzerine, harekete geçti. Şehrin çeşitli noktalarında konuşlanan polis ekipleri, aracı kent merkezinde durdurdu. Kiralık olduğu öğrenilen araçtaki kadının, Türkiye vatandaşı olduğu belirlendi.

Olayın ardından, şüpheli aracın Bursa yönüne gitmiş olabileceği yönündeki ihbar üzerine, Bursa Emniyet Müdürlüğü ekipleri devreye girdi. Osmangazi ilçesi Panayır Kavşağı'nda durdurulan araçtaki kişinin ise merkez Nilüfer ilçesinde oturan bir ilaç mümessili olduğu bildirildi.

Havalimanı görüntüleri

Bu arada, polis ekipleri, Sarai Sierra'nın Atatürk Havalimanı'ndaki güvenlik kamera kayıtlarını basına dağıttı.

15 Ocak tarihli görüntüde Sierra'nın sabah 09.58'de havalimanı girişindeki X-Ray cihazından üzerinde mavi kot pantolon, gri bir tişört ve boynundaki bir şal ile geçtiği, tarama cihazından geçen ayakkabılarını giydikten sonra el çantasını aldığı görüldü.

19 Ocak tarihli ikinci video da ise Sierra'nın körüğe yanaşan uçaktan, üzerinde kot pantolon, mont, bere ve bir el çantası ile saat 10.34'te indiği görüldü.

Sierra'nın internet üzerinden görüştüğü kendini ''Taylan'' ismi ile tanıtan kişinin eşkalinin belirlendiği de bildirildi.

YAKAD üyeleri de destek oldu

Yakınını Kaybetmiş Aileler Derneği (YAKAD) üyeleri, Sarai Sierra'nın bulunması için el ilanı dağıttı.

Fatih İtfaiye Parkı'nda toplanan YAKAD üyeleri, üzerinde Sierra'nın fotoğrafının yer aldığı ''Amerikan vatandaşı kayıp kadını görenlerin 155'i aramaları rica olunur'' yazılı el ilanlarını çevredeki binaların duvarlarına ve ağaçlara astı.

Kayıp ilanlarının bulunduğu “Umut Otobüsü” de Sarai Sierra için caddelerde turladı.