Sierra cinayetinde yeni şüpheli, pansiyon sahibi

FBI tarafından polise gönderilen cep telefonu ve Gmail kayıtlarında genç kadının, pansiyon sahibiyle yazıştığı tespit edildi. Polis ayrıca, Sultanahmet'teki bir halıcıda çalışan bir kişiyi "şüpheli" olarak arıyor

Amerika'dan fotoğraf çekmek için 8 Ocak'ta geldiği İstanbul'da 21 Ocak'ta kaybolan ve 2 Şubat'ta Cankurtaran'daki sur kalıntıları için cesedi bulunan 33 yaşındaki Sarai Sierra cinayetinde sır perdesi aralanmaya çalışılıyor. Kaybolmasının ardından elde edilen kamera kayıtlarından en son Sirkeci'de saat 13.15'de tek başına yürürken görülen Sarai'nin katil zanlısına ulaşmak isteyen polis, tüm detayları tek tek inceliyor.

'Taylan: 2 kez ilişkiye girdik'

DNA testi için kan ile doku örneği alınan 21 kişi arasında bulunan ve Sarai'nin kaybolması üzerine gözaltına alınarak ifadesine başvurulan Taylan'ın ifadesinde genç kadınla 2 kez ilişkiye girdiklerini, ikisinde de prezarvatif kullandığını anlattığı öğrenildi.

'Sır görüşme'

Sarai'nin kaybolmasının ardından başlatılan soruşturmada genç kadının İstanbul'da görüştüğü kişiler ile Gmail ile cep telefonundaki ücretsiz messenger programı üzerinden yazıştığı ortaya çıkmış ancak eski mesajların silindiği tespit edilmişti. Bunun üzerine Türk polisi soruşturmaya dahil olan FBI'dan kadının yazışmalarının bulunmasını istemişti. Beklenen belgeler İstanbul polisine ulaştığında ise bilinmeyen bir görüşme daha ortaya çıktı. Sarai Sierra, Cankurtaran'daki bir pansiyonun sahibi ile sık sık yazışmış. Hatta iddiaya göre buluştu. Taylan ile gerçekleştireceği üçüncü görüşmeye gitmediği 21 Ocak günü kaybolan Sarai Sierra'nın pansiyon sahibi ile görüşüp görüşmediği mercek altına alındı.

Soruşturma kapsamında polisin şüphesini çeken bir başka kişi ise Sarai'yi kartvizit veren ve Sultanahmet'teki bir halıcıda çalışan adı açıklanmayan kişi. Polis, bu kişiyle ilgili de geniş çaplı araştırma yapıyor.

Sarai'nin cesedinin bulunduğunda elde edilen battaniyenin genç kadının üzerine örtülü olduğu öğrenildi. Ayrıca polisin cesedin altında ikinci bir bataniye bulduğu da bildirildi. Polis, cinayetin ardından katil zanlısının cesedi sur kalıntılarına atarak, olaydaki dikkati madde bağımlılarına çekmek istemiş olma ihtimalini de değerlendiriyor.

'Fotoğraf çekmeye gitmediğini düşünüyoruz'

Sierra cinayetini Türk polisiyle birlikte araştıran FBI’dan, ilginç bir iddia geldi. New York Post gazetesine konuşan FBI ajanları, “Türkiye’ye sadece fotoğraf çekmek için gitmediğini düşünüyoruz. İstanbul’da karanlık kişilerle görüştü” dedi. Gazete aVatanın haberine göre İstanbul’da 21 Ocak’ta kaybolan Amerikalı Sarai Sierra’nın cesedinin 2 Şubat’ta Cankurtaran’da bulunması şok etkisi yaratmıştı. O günden bu yana cinayeti çözmek için bölgeyi adım adım tarayan Türk polisi, bir yandan da Amerikan Federal Araştırma Bürosu FBI’dan yetkililerle de ortaklaşa çalışıyor. Ve dün bu yetkilerden şok açıklamalar geldi. Amerikan New York Post gazetesi, Sarai Sierra cinayetini Türk polisiyle birlikte soruşturan FBI ajanlarının genç kadının Türkiye’ye sadece fotoğraf çekmek için gittiğine inanmadıklarını yazdı.