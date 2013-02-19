Sierra cinayetinde, Z.T'nin kardeşinin DNA'sı tuttu

İstanbul'da kaybolduktan 12 gün sonra Cankurtaran'daki surlarda cesedi bulunan ABD'li turist Sierra'nın tırnak arasından alınan doku örneklerinin incelemesi tamamlandı. Bu örneklerle aralarında katil zanlısı olarak aranan Z.T'nin kardeşine ait örneklerin de bulunduğu 59 kişinin DNA'ları Adli Tıp'ta karşılaştırıldı. İnceleme sonucu dokular, Z.T'nin kardeşiyle uyumlu çıktığı öne sürüldü.

Polis, cinayeti Laz Ziya lakaplı Z.T'nin işlediğinden emin. Bunun üzerine sıkı takip başladı. Cep telefonu kullanmadığı belirlenen Z.T'nin uğradığı bütün illerde geniş inceleme yapıldı. Karabük'ten bir minibüsçünün telefonunu kullanarak ailesini aradığı belirlenince baskın yapıldı. Ancak şüpheli 10 dakikayla kaçtığı iddia edildi.

Z.T'yi en kısa sürede yakalayacaklarını belirten Asayiş Şube Müdürlüğü'ne göre, genç kadını ölüme götüren süreç şöyle:

- Sierra 21 Ocak'ta arkadaşı Taylan K. ile buluşacaktı. Fakat ikili o gün irtibat kurup, buluşamadı.

- Taylan K.'ya ulaşamayan Sierra, grafiti (duvar resimleri) fotoğrafları çekmek için Cankurtaran'a gitti.

- Surların içindeki patika yola girdi. Gördüğü dökük surların ve dehlizlerin fotoğrafını çekmeye başladı.

- Orada yaşayan Ziya T. ile karşılaştı. Bir süre el-kol hareketleriyle konuşmaya çalıştılar.

- Sierra, Ziya T.'nin fotoğrafını çekti. Ardından Ziya T., tecavüze kalkıştı.

- Boğuşmanın ardından Ziya T. Sierra'yı taşla başına vurarak öldürdü.

- Ziya T. cesedi başka bir dehlize taşıdı ve kaçtı.