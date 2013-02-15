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Sierra'nın katil zanlısı 3 ilde görüntülendi, yakalanamadı!

Sarai Sierra cinayetinin aydınlatılması için kurulan özel ekibin, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede, cinayete ilişkin önemli ipuçlarına ulaşıldı

15 Şubat 2013 09:21

Polis, İstanbul'da kaybolduktan sonra cesedi bulunan ABD'li Sarai Sierra cinayetine ilişkin önemli verilere ulaştı. İncelenen MOBESE kayıtlarında Sierra ile görülen kişinin kimliği belirlendi. Cinayetin bir numaralı zanlısı her yerde aranıyor.
 
Sarai Sierra cinayetinin aydınlatılması için kurulan özel ekibin, güvenlik kameraları üzerinde yaptığı incelemede, cinayete ilişkin önemli ipuçlarına ulaşıldı.

Gökhan Gerçek'in ntvmsnbc'deki haberine göre, FBI ile birlikte yürütülen soruşturma kapsamında Sierra'nın İstanbul'da kaldığı evden havaalanı ve cinayet mahalline kadar olan güzergahtaki tüm güvenlik kameraları ve MOBESE görüntleri incelendi.

Polis cinayet öncesi Sierra'yla görülen bir zanlının kimligini belirlendi. Ancak yapılan baskınlarda zanlı, ikamet adreslerinde bulunamadı.

Sierra’nın tüm yazışmalarını inceleyen polis, Türkiye’de görüştüğü kişilerin de ifadelerine başvurdu.


Yazışmalar ortaya çıktı


Yapılan incelemede şüphelinin, sosyal medya üzerinden Sierra ile bağlantı kurduğu ve yazışmalarda bulunduğu ortaya çıktı.


3 farklı ilde görüntülendi


Cinayetten hemen sonra İstanbul’dan ayrıldığı tespit edilen zanlı, üç farklı ilde görüntülendi.

Cinayet şüphelisinin sürekli yer değiştirdiği, gittiği yerlerde kısa süre kaldıktan sonra ayrıldığı belirtildi.

 

Kuryelik bulgusu yok


Yapılan araştırmalarda Sierra'nın kuryelik yaptığına ilişkin bir bulguya ise rastlanmadı. Bazı basın organlarında Sierra'nın uyuşturucu kuryeliği yaptığına ilişkin iddialar yer almıştı.

İstanbul’da kaybolan Sarai Sierra'nın cesedi, 2 Şubat'ta Sarayburnu'nda surların dibinde bulunmuştu.

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