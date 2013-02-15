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İşte Sarai Sierra'nın son görüntüleri

Kaybolmasının ardından 10 gün sonra öldürülmüş halde cesedi bulunan Amerika Birleşik Devletleri (ABD) vatandaşı Sarai Sierra(33)'nın son görüntüsü ortaya çıktı

15 Şubat 2013 22:09

ABD'li Sarai Sierra'nın son görüntüleri olduğu belirtilen kamera kayıtlarından elde edilen iki fotoğraf, basın kuruluşlarına dağıtıldı.

Fotoğraflarda Sierra, Sirkeci'den Cankurtaran semtine doğru yürürken görülüyor.

Bu kayıtların, Sierra'ya ilişkin son görüntüler olduğu ifade edildi.

Bu arada, Sarai Sierra'nın ziyaret ettiği ülkelerin emniyet birimleriyle irtibatta olan İstanbul polisi, bu ülkelerden bilgi bekliyor.

Sierra'nın elektronik ortamdaki yazışma ve konuşmalarının dökümlerinin incelenmesi de sürüyor.

Öte yandan, şüphelilerden alınan kan ve doku örneklerinin, Sierra'nın DNA örnekleriyle karşılaştırılmasına devam ediliyor. Bu konuda Adli Tıp'tan rapor bekleniyor.

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