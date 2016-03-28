Sezen Aksu: Ülkeyi daha fazla küçük düşürmeden akademisyenler serbest bırakılmalı

Sezen Aksu, Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan ve çıkarıldıkları mahkemece kaçma ihtimalleri olduğu gerekçesiyle tutuklanan akademisyen Esra Mungan, Muzaffer Kaya ve Kıvanç Ersoy için çağrıda bulundu. Aksu, "Ülkeyi daha fazla küçük düşürmeden akademisyenler serbest bırakılmalı" dedi.

Cumhuriyet'ten Selin Ongun'un tutuklu akademisyenler için sorduğu "Üniversiteye sabah sekizde giderdim, ışıkları akşam ben söndürüyordum. Burada önemli olan öğrencilerimin eğitim haklarının elinden alınmış olması. Öğrencilerim yüzüstü kaldı” diyen Esra Hoca’ların tecridinden nasıl geçeceğiz?" sorusuna Sezen Aksu şöyle cevap verdi:

“Türkiye’yi ileriye götürecek olanlar akademisyenlerdir. Ülkemizi daha fazla küçük düşürmeden akademisyenlerin derhal serbest bırakılması gerekir. Benim fikrim budur.”

Ne olmuştu?

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy tutuklandı.

5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, üç akademisyenin TCK'nın 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar verdi.