Tutuklu akademisyen Mungan, havalandırması olmayan hücreye alındı!

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Bakırköy Kadın Cezaevi'nde hücreye konulmasından sonra şimdi de havalandırması olmayan bir odaya alındı.

Evrensel’e konuşan avukat Meriç Eyüboğlu, Mungan’ın “Geçici” denilmesine rağmen dünden bu yana aynı hücrede tutulmasının kendilerinde bu uygulamanın kalıcı olabileceği endişesi yarattığını belirtti. Eyüboğlu durumda bir değişiklik olmazsa yarın itiraz edeceklerini belirtti.

Eyüboğlu, Mungan’ın tecritten çıkartılarak koğuşa alınma talebine dair de mahkeme kararının beklendiğini hatırlattı.

Eyüboğlu’nun Mungan’ın odasının değiştirilmesiyle ilgili paylaştığı mesaj şöyle: