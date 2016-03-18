Tutuklu akademisyenlerden mektup: Bu trajik günler mutlaka son bulacak!

Tutuklu akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ve Doç. Dr. Kıvanç Ersoy, Metris Cezaevi’nden mektup yazarak, gösterilen dayanışma için teşekkür etti. Kaya, mektubunda "İçinden geçtiğimiz bu trajik günler mutlaka son bulacaktır" dedi.

Kaya: Bu trajik günler mutlaka son bulacak

Bildiriye imza attıktan sonra Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümü’ndeki görevine son verilen Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya’nın mektubu şöyle:

Değerli arkadaşlarım,

Gözaltına alındığımız andan itibaren gösterdiğiniz güçlü dayanışma için hepinize çok teşekkür ederim. Kıvanç ve ben gayet iyiyiz, hiç merak etmeyin. En kısa sürede aranızda olmayı umuyoruz. Bu ülkeye demokrasiyi de barışı da mutlaka getireceğiz. İçinden geçtiğimiz bu trajik günler mutlaka son bulacak ve herkesin özgürce, barış içinde yaşadığı bir Türkiye'yi ve Ortadoğu'yu hep birlikte kuracağız.

Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.

Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya

18.03.2016

Metris Cezaevi

Ersoy: Ne bilincimiz ne kararlı duruşumuz bu hücrelere sığar

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü öğretim üyesi ve Eğitim Sen İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Hukuk Sekreteri Doç. Dr. Kıvanç Ersoy’un mektubu şöyle:

Değerli arkadaşlar,

15 Mart 2016 tarihinde haksız bir biçimde tutuklanmamızdan beri arkadaşım Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya ile beraber Metris 1 No’lu T tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’nda kapalı tutuluyoruz. Bilmenizi isteriz ki bizim ne bilincimiz, ne onurumuz, ne kararlı duruşumuz bu hücrelere sığar. Bizler ve barış, demokrasi, insan hakları için yürüyen herkes bize layık görülen bu “cezayı” da onur olarak taşımasını çok iyi biliriz.

Kendinize iyi bakın, selamlar.

Doç. Dr. Kıvanç Ersoy



Ne olmuştu?



Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan; Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy tutuklanmıştı. 5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, üç akademisyenin TCK'nın 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.