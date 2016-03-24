Silivri Cezaevi'ndeki tutuklu akademisyenler Ersoy ve Kaya'nın kitaplarına el kondu!

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve tutuklanıp Silivri Kapalı Ceza İnfaz Kurumu’na gönderilen akademisyenler Kıvanç Ersoy ve Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya kitaplarına el kondu.

T24’e konuşan ve tutuklu akademisyenlerin avukatlarından olan İnayet Aksu akademisyenlerin cezaevine girişte çıplak aramaya maruz kaldığını ve boş bir odada kaldıklarını söyledi.

Akademisyenlerin morallerinin iyi olduğunu aktaran Aksu, “Gazete, televizyon yok. Ağır cezaevi koşulları var. Akademisyenler mektup ve ziyaretçi bekliyorlar” dedi.

Akademisyenlere mektup göndermek isteyenler için adresler şöyle:

Kıvanç Ersoy: Silivri Cezaevi 9 Numaralı Yüksek Güvenliklı Kapalı Cezaevi C-1 Blok 6 Silivri-İSTANBUL



Muzaffer Kaya: Silivri Cezaevi 9 Numaralı Yüksek Güvenliklı Kapalı Cezaevi C-1 Blok 4 Silivri-İSTANBUL

Esra Mungan Gürsoy: Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Bakırköy

Ne olmuştu?



Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy tutuklamıştı.

5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan, üç akademisyenin TCK'nın 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar vermişti. Tutuklama kararında, bildirinin KCK Yürütme Konseyi Eş Başkanı Bese Hozat'ın 22 Aralık 2015'te yaptığı “Aydın ve demokratik çevreler özyenetimlere sahip çıksın" sözleri hatırlatılarak, açıklamasıyla paralel olduğu iddia edilmişti.

Tutuklama gerekçesinde yer alan "Şüphelilerin terör örgütüyle aynı fikir ve eylem birlikteliği içinde olduklarının delili olduğu, yayınlanan bildirinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiği kanaatine varıldığı" ifadeleri dikkat çekmişti.

Tutuklama kararında, Çağlayan Adliyesi'ne giden üç akademisyenin kaçma şüphesi olduğu iddia edildi. Muzaffer Kaya, Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve yurt dışında olduğu için ifade vermeye gidemeyen Meral Camcı, tutuklanmadan önce düzenlediği basın toplantısında, Diyarbakır'ın Sur ilçesinde akademik nöbet tutacaklarını açıklamıştı.