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Tutuklu akademisyen Esra Mungan'dan mesaj: Sözümüzün arkasındayız

Esra Mungan, Kıvanç Ersoy ve Muzaffer Kaya 15 Mart'ta tutuklandı

17 Mart 2016 16:28

'Bu suça ortak olmayacağız' bildirisine imza verdiği için iki meslektaşı ile birlikte tutuklanan Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Boğaziçi Üniversitesi’ndeki foruma gönderdiği mesajda "sözümüzün arkasındayız” dedi.

Bianet'te yer alan habere göre, tutuklu akademisyen Mungan, öğretim üyesi olduğu Boğaziçi Üniversitesi’nde gerçekleşen barış forumuna mesaj gönderdi.

Mungan, “Tüm yıldırmalara ve baskılara rağmen barış arzulayan bizler sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz” dedi.

 

Derslerinde barışı konuştular

 

Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy 15 Mart’ta çıkarıldıkları mahkemece tutuklanmıştı.

Mungan, tutuklanmasının ardından üniversitesinde düzenlenen foruma şu mesajı gönderdi.

“Tüm yıldırmalara ve baskılara rağmen barış arzulayan bizler sözümüzün arkasında durmaya devam ediyoruz. Bizler ve barış etrafında kenetlenmiş herkes ve hepimiz insan haklarına saygılı, kendi hukukuna ve ülkesinin uymakla yükümlü olduğu evrensel hukuk ilkelerine bağlı, tam demokratik, bağımsız, eşitlikten ve özgürlükten yana, kimsenin kimseyi ezmediği, çeşitlilik içinde birlikte bir yaşamın olduğu bir Türkiye için mücadelemiz yılmadan devam edecektir. Hepinizi kucaklıyorum.”

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü akademisyenine sahip çıktı, Bilgi ve Mimar Sinan rektörleri nerede?

Akademisyenlerin tutuklandığı gece adliye koridorlarında neler yaşandı?

 

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