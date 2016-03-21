Boğaziçi Üniversitesi Rektörü, tutuklu akademisyen için Başbakan'la görüştü

Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Gülay Barbarosoğlu, danışmanı Prof. Dr. Mehmed Özkan’la birlikte ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız” bildirisi imzacılarından, terör örgütü propagandası suçlamasıyla tutuklanan öğretim üyesi Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan için Başbakan Ahmet Davutoğlu ile görüştü. Davutoğlu mezunu olduğu üniversitenin rektörü Prof. Barbarosoğlu’nu, cumartesi günü kabul etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre; Rektör Barbarosoğlu üniversitedeki son gelişmelerle ilgili Başbakan’a bilgi sundu. Rektör Gülay Barbarosoğlu görüşmeden Başbakan’ın süreci yakından takip edeceği izlenimi ile ayrıldı. Barbarosoğlu, Mungan için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’yla da görüşmüştü.

"Bırakın" açıklaması

Üniversite Öğretim Üyeleri Derneği, ‘Bu Suça Ortak Olmayacağız’ bildirisine imza attıkları gerekçesiyle tutuklanan akademisyenler Yrd. Doç. Dr. Esra Mungan, Doç. Dr. Kıvanç Ersoy ve Yrd. Doç. Dr. Muzaffer Kaya’nın serbest bırakılmasını istedi. Yapılan açıklamada özetle şu ifadelere yer verildi: “Bu tutuklamalar ülkemizdeki çok vahim bir gidişatın bir işareti. Aydınlar, akademisyenler, sırf muhalif görüş beyan etmeleri nedeniyle soruşturuluyor, gözaltına alınıyor, hatta tutuklanıyorlar. Yargılamaların tutuklu sürmesi de, makul gerekçelere dayanmayan bir tür 'yargısız ceza’ mekanizmasına dönüştü. Tutuklanmalarının gerçek nedeninin muhalif görüşleri olduğuna inandığımız üç akademisyen arkadaşımızın ve yazıları, sözleri, eserleri nedeniyle kovuşturulan diğer aydınlarımızın derhal serbest bırakılmalarını talep ediyoruz.”