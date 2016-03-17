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Tutuklanan 3 akademisyen kimdir?

Esra Mungan, Kıvanç Ersoy, Muzaffer Kaya "Bu suça ortak olmayacağız" metni imzacılarıydı

17 Mart 2016 20:34

Güneydoğu’daki operasyonlar ve sokağa çıkma yasakları sırasında yaşanan hak ihlalleriyle ilgili olarak "Bu suça ortak olmayacağız" başlıklı bildiriye imza atan 1128 akademisyen arasında yer alan ve dün gözaltına alınan, Nişantaşı Üniversitesi'nden kovulan Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Öğretim Üyesi Yrd. Doç. Esra Mungan ve Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Kıvanç Ersoy tutuklandı.5. Sulh Ceza Hâkimi Cevdet Özcan,  üç akademisyenin TCK'nın 7/2 maddesinde yer alan "Terör örgütü propagandası yapmak" suçundan tutuklanmasına karar vermişti.

Bianet'in derlemesine göre akademisyenlerin geçmişleri şöyle:

Esra Mungan

1990’da Boğaziçi Üniversitesi fen Edebiyat Fakültesi Psikoloji Bölümü’nden bölüm birincisi olarak mezun oldu. Yükseklisansını Washington DC'deki American University'de Davranış, Bilim ve Nörobilim alanında yaptı.

Doktorasını da aynı üniversitede, hafıza çalışmalarıyla ilgili teziyle tamamladı.

American University'de asistan olarak başladığı akademik kariyerine 1996’dan itibaren Boğaziçi Üniversitesi’nde devam ediyor.

1998-2002 arasında özel sektörde, araştırma geliştirme bölümünde çalıştı.

2007’den beri Psikoloji Bölümü’nde yardımcı doçent olarak görev yapıyor.

Eylemsel bellekteki engelleyici süreçler, müzik belleği, bellek yargıları, evrim ve davranış ile bilinç konularında çalışıyor.

Kıvanç Ersoy

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Matematik Bölümü’nden 2002 yılında mezun oldu.

Yüksek lisansına ve doktorasına aynı üniversitede yine matematik bölümlerinde devam etti.

Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Matematik Bölümü’nde öğretim üyesi olarak çalışıyor.

Nesin Matematik Köyü’nde 2015 Lisans ve Lisansüstü Yazokulunda matematik dersleri verdi.

Kıvanç Ersoy aynı zamanda Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası İstanbul 6 Nolu Üniversiteler Şubesi Hukuk Sekreteri.

Muzaffer Kaya

Boğaziçi Üniversitesi mezunu Muzaffer Kaya, Boğaziçi Üniversitesi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Enstitüsü'nde “İstanbul Metropolünün Çeperinde Bir Uydu Sanayi Kasabasının Doğuşu ve Gelişimi: Çerkezköy” başlıklı doktora tezini Mayıs 2013’te tamamladı.

Nişantaşı Üniversitesi Sosyal Hizmetler Bölümünde öğretim üyesiydi.

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