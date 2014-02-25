Ses kayıtları dünya basınında: '30 milyon Euro'yu henüz eritemedik baba'

Başbakan Tayyip Erdoğan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen ses kayıtları dünya basınında da geniş yer buldu. Liveleak sitesinde konuşmaların dökümünün İngilizce çevirileri yer aldı.

Reuters haber ajansı başta olmak üzere dünyanın önde gelen haber kaynakları haberi flaş gelişme olarak duyurdu. Reuters haberinde Başbakan Erdoğan'ın oğlu Bilal Erdoğan'a elindeki paraları sıfırlaması talimatı verdiği iddiaları aktarıldı. Reuters, Bilal Erdoğan'ın elinde sadece 30 milyon euro kaldığını söylediği iddialara da yer verdi. Reuters ayrıca Başbakanlık'ın ses kayıtlarının montaj olduğunu duyurduğunu da okuyucularına aktarırken, CHP'nin "hükümet meşruiyetini yitirdi" açıklamasına da yer verdi.

İngiliz The Times gazetesi, 17 Aralık'ta Başbakan Erdoğan ve oğlu arasında geçtiği iddia edilen kayıtların internete sızmasının ardından Ana Muhalefet'in istifa çağrısı yaptığını yazdı. Gazete, Başbakanlık tarafından yalanlanan ses kayıtlarının, Yolsuzluk Operasyonu sonrası yayınlanan ses kayıtlarından en ses getireni ve en zarar vericisi olduğu değerlendirmesini aktardı.

Telegraph gazetesi de, ses kayıtlarında büyük miktardaki nakit paranın nasıl eritileceği tartışmasının yapıldığını yazdı. Ayrıca Başbakanlık'tan yapılan yalanlama açıklamasına yer verdi.

Amerika'da yayınlanan Washington Post gazetesi de, muhalefetin Başbakan'ı istifaya çağırdığına; Başbakanlık'ın ise söz konusu kayıtların montaj olduğunu ve bu suçu işleyenlere karşı yasal yollara başvurulacağı açıklaması yaptığını okuyucularına aktardı.

Erdoğan ile Bilal Erdoğan arasında geçtiği iddia edilen konuşmaların tam dökümü İngilizce'ye de çevrilerek dünyanın önde gelen açık medya sitelerinden biri olan Liveleak.com sitesine yüklendi.

Liveleak sitesinde yer alan haberde Başbakan Erdoğan ile oğlu arasında geçtiği öne sürülen konuşmalar satır satır İngilizce olarak yer aldı. Haberde ayrıca konuşmanın orijinal videosu da yüklendi.

Öte yandan yabancı ajanslarda muhalefetin Başbakan Erdoğan'ın istifasını istediği de flaş gelişme olarak yer aldı. Bu arada Suriye medyasında da Başbakan Erdoğan'ın oğluyla yaptığı öne sürülen görüşme geniş yer bulurken, muhalefetin yaptığı istifa çağrısına vurguda bulunuldu.