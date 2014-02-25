Başbakan: Evinde ne var ne yok çıkar Oğlu: 30 milyon daha var, eritemedik

25 Aralık yolsuzluk soruşturması kapsamında ifade vermesi için tebligat çıkarılan Bilal Erdoğan’ın dinlenen telefonunda babası Başbakan Tayyip Erdoğan ile yaptığı öne sürülen görüşmeler sosyal medyaya yansıdı. İnternette dolaşıma giren, gerçekliğine dair tartışmaların sürdüğü art arda getirilmiş beş telefon görüşmesinin birleştirildiği ses kaydına göre, Başbakan yolsuzluk operasyonunun yapıldığı 17 Aralık’ta oğlu Bilal Erdoğan’ı arayarak “evinden paraları çıkarmasını” istiyor ve görüşmeler boyunca “paraların sıfırlanması”na dair bilgiler paylaşılıyor. Başbakanlık konuya ilişkin olarak yaptığı yazılı açıklamada "Ses kaydının ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışı olduğunu" söyledi ve kayıtlardaki görüşmeleri yalanladı. Ana muhalefet partisi CHP ise ses kayıtlarının yayımlanmasından kısa bir süre sonra olağanüstü toplantı kararı aldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, toplantının sebebinin ses kayıtları olduğunu söyledi. T24'ün gece yarısından sonra sorularını yanıtlayan Tekin "Tapelerin gerçekliği konusunda en ufak kuşkumuz yok, detaylarını bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu açıklayacak" dedi. Toplantı devam ederken açıklama yapan CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç da kayıtların doğruluğunu savunurken "Başbakan Erdoğan'ın meşruiyetini kaybettiğini" söyledi ve istifa çağrısı yaptı.

CHP Başkanı Kılıçdaroğlu'nun grup toplantısında dinlettiği Başbakan ile oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen ses kaydının tam metnini okumak için tıklayın

Cumhuriyet, Artı Bir, Birgün ve Sol'un da kısmen haberleştirdiği, gerçekliği hakkında mutabakata varılamayan ses kaydında yer alan 5 telefon görüşmesinin özeti şöyle:

YouTube’da “Başçalan” adlı bir hesap tarafından paylaşılan kayda yansıyan ilk telefon görüşmesine göre, Erdoğan, 17 Aralık saat 08.02’de üç bakanın oğlunun evinde arama yapıldığını söylediği Bilal Erdoğan’a “Evinde ne var ne yok, sen bunları bir çıkar” diyor. “Bende ne olabilir baba senin para var kasada” yanıtını alan Başbakan, kızı Esra Albayrak ile evli Berat Albayrak’ta da para olduğu ima ederek “Şimdi bir araya gelin. Amcanı da al, Ziya Enişten de var mı, yok mu bilmiyorum da tamam mı, Burak Abi’ne de hemen şey yap” ifadesini kullanıyor. Başbakan’ın “Bilgiler onda var” diyerek kendisine gönderdiğini söylediği kızı Sümeyye Erdoğan için Bilal Erdoğan, “Tamam baba, Sümeyye bana nereye götüreceğimi söyleyecek” diyor.

Aynı gün saat 11.17’de yapıldığı ve Başbakan ile oğlu arasında geçtiği öne sürülen ikinci görüşmede, Bilal Erdoğan, “Baba Hasan Abi, abim Berat, amcam bir şeyler düşünüyoruz. Berat diyor ‘Faruk’a diğer işler ilgili hemen vereyim diyor, öbür paraları işlediği gibi işlesin zaten konuşmuşsunuz önceden, onu yapalım mı ciddi bir miktarı o şekilde halledebiliriz” diyor. Başbakan’dan “Olabilir” yanıtını alan Bilal Erdoğan, “Tamam, öbür bir kısmını da Mehmet Gür ile ortak işe başladığımız için, bir kısmını al sende dursun, projeler geldikçe oradan kullanırsın diye verelim mi diyoruz, böylelikle azaltıp geri kalanı da başka bir yere taşıyacağız” ifadesini kullanıyor. Kayda göre, Başbakan telefonu kapatırken oğlunu “Tamamiyle sıfırlamanızda fayda var” diye uyarıyor.

Gün içinde saat 15.39’da yapıldığı ileri sürülen üçüncü telefon görüşmesine göre, Başbakan Erdoğan’ın yönelttiği “Sana diğer verdiğim görevler tamam mı” sorusuna Bilal Erdoğan şöyle cevap veriyor: “İşte akşam bitirmiş oluyoruz. Bir kısmını hallettik. Berat ile ilgili olan kısmını hallettik. Şimdi Mehmet Gür ile ilgili olan kısmı herhalde önce halledeceğiz. Geri kalan kısmını da artık karanlık olunca halledeceğiz.”

17 Aralık’ta yapıldığı söylenen son telefon görüşmesinde Başbakan’ın “Büyük ölçüde derken sıfırladınız mı yoksa” sorusu üzerine bu kez Bilal Erdoğan şu yanıtı veriyor: “Sıfırlamadık babacığım, şöyle ki, bir 30 milyon Avro gibi bir miktar daha var, eritemedik henüz. Bu şey aklına geldi Berat’ların, Ahmet Çalık’ın alacağı ekstra bir 25 milyon dolar kalmış. Onu oraya verip o para gelince onu şey yaparız diyorlar, üstüyle de Şehrizar’dan daire alabiliriz diyor, sen nasıl bakarsın baba?” Bilal Erdoğan’ın “Çalık’a 25 milyon dolar aktarımı ve Şehrizar’dan daire” sorusunu yinelemesi üzerine Başbakan “ Tamam yapın, yapın” diyor. Konuşmanın devamında soy ismi belirtilmeyen Mehmet adlı birine “20 milyon dolar verdiklerini” söyleyen Bilal Erdoğan, paranın bir kısmını da “10 milyon Avro alabiliriz” dediği aktarılan “Tunç Abi”ye verdiğini söylüyor.

Yolsuzluk operasyonundan bir gün sonra, 18 Aralık’ta saat 10.58’de yapıldığı ileri sürülen beşinci ve son görüşmede, Başbakan oğluna “Tamamen sıfırlandı mı?” diye soruyor ve Bilal Erdoğan’dan şu yanıtı alıyor: “Yani sıfırlandı derken, nasıl diyeyim, işte bende bir, bu Samandıra’nın ve Maltepe’nin paraları vardı, 730 bin dolar ve 300 bin lira, onları da, bizim Faik Işık’a borcumuz vardı 1 milyon lira, ona vereceğim, üstünü de ‘akademiye aktar’ diyeceğim.” Başbakan “Açık konuşma” uyarısı yaptıktan sonra Bilal Erdoğan’a “Samandıra vesaire nerenin olursa olsun üzerinde tutma” diyor. Konuşmanın devamında Bilal Erdoğan takip edildiğinden şüphelendiğini söyleyince Başbakan, “Biz sana ne diyoruz ta baştan beri” diyor.