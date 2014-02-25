Başbakanlık'tan ilk açıklama: Ses kayıtları montaj ürünü, tümüyle gerçek dışı

Başbakanlık, Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen telefon görüşmeleri hakkında açıklama yaptı. Sosyal medyada dolaşıma giren kayıtlarla ilgili Başbakanlık, "Ses kayıtları, ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır" dedi.

Akşam saatlerinde sosyal medyada dolaşıma girdikten sonra Başbakanlık'ın kayıtlara dair yaptığı açıklama şöyle:

"Başbakanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile oğlu arasında bir telefon görüşmesi olduğu iddiası eşliğinde, bu akşam internet aracılığıyla servis edilmiş olan ses kayıtları, ahlaksızca bir montaj ürünü olup tümüyle gerçek dışıdır. Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı’nı hedef alan bu kirli tezgâhı kuranlardan hukuk içinde hesap sorulacaktır. Kamuoyuna saygıyla duyurulur."