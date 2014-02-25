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CHP, Başbakan'ı istifaya çağırdı

CHP Sözcüsü ve Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Erdoğan'a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarının yayını ardından 'Başbakan Tayyip Erdoğan meşruiyetini kaybetmiştir' dedi

25 Şubat 2014 01:51

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Başbakan Tayyip Erdogan ile oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarının yayımlanması ardından çağrısı yapılan olağanüstü CHP MYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı. Koç, internette yayınlanan ses kayıtlarının gerçek olduğu yönünde konuştu ve bu hükümetin meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek istifa çağrısı yaptı. 
 
Koç, CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya dair uzun ve ayrıntılı bir konuşma yapacağını da söyledi. 
 
CHP sözcüsü Haluk Koç'un yaptığı basın açıklamasında dile getirdiklerinin bir bölümü şöyle:

“Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı, hırsızlık ve rüşvet olaylarının altında ezilen bu Başbakan, şu andan itibaren istifa etmelidir. Türkiye bu kirle bu yükle yoluna devam edemez. Şimdi 17 Aralık'tan sonra Türkiye demokrasisine giydirilmeye çalışılan o örtüyü, o baskıyı, o karartmayı, o iddiaların sorgulanamaz, yargılanamaz, takip edilemez noktaya taşınması için yapılan olağanüstü yasama gayretlerini bir kez daha anlıyoruz. Pislik örtülmek istenmektedir. Kirlilik kapatılmak istenmektedir. Başbakan kendisine ulaşılmasını engellemek istemektedir."

"Bir kere daha açık ve net olarak söylüyorum, bu saatten sonra Türkiye Cumhuriyeti'ni, bu kirli ilişkilerin ortasında olan bir kişinin yönetmesi asla kabul edilemez. Bu hükümet bu saatten itibaren meşruiyetini yitirmiştir. Sayın Genel Başkan'ımız yarın saat 13.30'da TBMM'deki grup toplantısında detaylı konuyla da ilgili ve bu tabloyu değerlendirecek açıklamayı ayrıca yapacaktır. Olağanüstü toplantımız devam ediyor. Bu aşamada bu görüşleri, Merkez Yönetim Kurulu toplantısından çıkan bu ortak talebi sizlere aktarmakla görevliyim ve Türkiye için umarım yeni bir başlangıç olacaktır. Türkiye hırsızlıkla, arsızlıkla, rüşvetle, kirlilikle, yolsuzlukla olan sınavını geçecektir. Buna inancımızı ifade ediyoruz ve bu hükümetin bu saatten itibaren bizim gözümüzde meşru bir hükümet olmadığını, hırsızlıkla, yolsuzlukla malul durumdaki bir kişi tarafından bu ülkenin yönetilemeyeceğini bir kere daha huzurlarınızda ifade etmek istiyorum.”

 

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