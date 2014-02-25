CHP, Başbakan'ı istifaya çağırdı

CHP Genel Başkan Yardımcısı Haluk Koç, Başbakan Tayyip Erdogan ile oğlu Bilal Erdoğan’a ait olduğu öne sürülen ses kayıtlarının yayımlanması ardından çağrısı yapılan olağanüstü CHP MYK toplantısı devam ederken açıklama yaptı. Koç, internette yayınlanan ses kayıtlarının gerçek olduğu yönünde konuştu ve bu hükümetin meşruiyetini kaybettiğini ifade ederek istifa çağrısı yaptı.

Koç, CHP'nin Salı günü yapılacak grup toplantısında Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu’nun konuya dair uzun ve ayrıntılı bir konuşma yapacağını da söyledi.

CHP sözcüsü Haluk Koç'un yaptığı basın açıklamasında dile getirdiklerinin bir bölümü şöyle: