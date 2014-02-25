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CHP'li Gürsel Tekin: Tapelerin doğruluğuna inanıyoruz; konuşmalar Başbakan'ındır

CHP'li Gürsel Tekin Başbakan'a ve oğluna ait olduğu öne sürülen kayıt hakkında konuştu: Bugüne kadar 17 tane tape açıklandı. Hiçbirini yalanlamadılar. Bunu da yalanlamaları mümkün değil

25 Şubat 2014 02:31

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin, Başbakan Tayyip Erdoğan ve oğlu Bilal Erdoğan arasında geçtiği öne sürülen telefon kayıtları hakkında konuştu. 

T24'ün gece yarısından sonra sorularını yanıtlayan CHP Genel Başkanı Tekin "Tapelerin gerçekliği konusunda en ufak kuşkumuz yok, detaylarını bugün Sayın Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu açıklayacak" dedi.

Tekin, Hürriyet'e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

"Bugüne kadar 17 tane tape açıklandı. Hiçbirini yalanlamadılar. Bunu da yalanlamaları mümkün değil. Bu açıklanan tapelerin doğruluğuna da inanıyoruz. Başbakan'ın, oğlunun konuşmaları. Konuşmalar, Başbakan'ın kendisinindir." 

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